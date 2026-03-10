Así quedó el carro encunetado en San Miguel Petapa (Video)

-

El vehículo perdió el control y terminó encunetado en el tramo entre Villa Hermosa y Ciudad Real

En las primeras horas de este martes 10 de marzo se reporta que un vehículo particular sufrió un percance vial y terminó en una cuneta del tramo de Villa Hermosa hacia Ciudad Real en jurisdicción de San Miguel Petapa.

Según testigos, el conductor transitaba a excesiva velocidad y un motorista que se atravesó para rebasar, hizo que perdiera el control y terminara colisionando. Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, indicó que el vehículo volteó por el ángulo en el que quedó.

Grúa trabaja para movilizar vehiculo encunetado frente a Torres Petapa, ruta hacia Ciudad Real zona 12 de Villa Nueva #PMTVillaNueva coordina carriles reversibles en el sector. pic.twitter.com/XgV0R6pGbh — Dalia Santos (@SantosDalia) March 10, 2026

Las autoridades de tránsito indicaron que el percance no afectó el paso vehicular, pero que algunos conductores se detenían a observar hicieron que la circulación fuera más lenta.

Se coordinó una grúa para retirar el obstáculo. La PMT del sector recomienda seguir la marcha y transitar con precaución.