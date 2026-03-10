Así quedó el carro encunetado en San Miguel Petapa (Video)

El vehículo perdió el control y terminó encunetado en el tramo entre Villa Hermosa y Ciudad Real
En las primeras horas de este martes 10 de marzo se reporta que un vehículo particular sufrió un percance vial y terminó en una cuneta del tramo de Villa Hermosa hacia Ciudad Real en jurisdicción de San Miguel Petapa.
Según testigos, el conductor transitaba a excesiva velocidad y un motorista que se atravesó para rebasar, hizo que perdiera el control y terminara colisionando. Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, indicó que el vehículo volteó por el ángulo en el que quedó.
Las autoridades de tránsito indicaron que el percance no afectó el paso vehicular, pero que algunos conductores se detenían a observar hicieron que la circulación fuera más lenta.
Se coordinó una grúa para retirar el obstáculo. La PMT del sector recomienda seguir la marcha y transitar con precaución.