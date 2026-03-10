Sacerdote que desapareció tras oficiar una misa en Chiapas es hallado sin vida

Su cuerpo fue localizado cerca de un centro turístico.
El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, vicario parroquial en la iglesia de San Marcos Evangelista del municipio de Ocotepec, México, fue hallado sin vida un día después de haber sido reportado como desaparecido.
La alerta se interpuso la noche del domingo 8 de marzo, luego de que el religioso oficiara una misa.
Tras varias horas de búsqueda, el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida en inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla.
La comunicad religiosa de Ocotepec, Chiapas, lamentó el crimen.
El Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la Arquidiócesis de Tuxtla.
"Nos unimos en oración por el eterno descanso del Pbro. Juan Manuel Zavala Madrigal, y expresamos nuestra cercanía, solidaridad y consuelo a sus familiares, a la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista".