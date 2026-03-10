Versión Impresa
Vehículo impacta contra parte trasera de un camión en ruta al Atlántico (video)

  • Por Jessica González
10 de marzo de 2026, 07:42
El hecho ocurrió sobre la ruta al Atlántico. (Foto: captura de video)

La víctima quedó atrapada entre los hierros del auto tras el fuerte impacto. 

Un fuerte accidente se registró este martes 10 de marzo en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Llano Largo.

El conductor de un vehículo terminó empotrado en la parte trasera de un camión.

Tras el fuerte impacto, la víctima quedó atrapada entre los hierros retorcidos del automóvil.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y luego de realizar las labores de rescate, el conductor fue trasladado con golpes y fracturas en diferentes regiones del cuerpo, hacia la emergencia del hospital General San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El herido fue identificado como Melvin Carrillo, de 29 años.

