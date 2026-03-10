Vehículo impacta contra parte trasera de un camión en ruta al Atlántico (video)

La víctima quedó atrapada entre los hierros del auto tras el fuerte impacto.
OTRAS NOTICIAS: Sacerdote que desapareció tras oficiar una misa en Chiapas es hallado sin vida
Un fuerte accidente se registró este martes 10 de marzo en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Llano Largo.
El conductor de un vehículo terminó empotrado en la parte trasera de un camión.
Tras el fuerte impacto, la víctima quedó atrapada entre los hierros retorcidos del automóvil.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y luego de realizar las labores de rescate, el conductor fue trasladado con golpes y fracturas en diferentes regiones del cuerpo, hacia la emergencia del hospital General San Juan de Dios.
El herido fue identificado como Melvin Carrillo, de 29 años.