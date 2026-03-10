Vehículo impacta contra parte trasera de un camión en ruta al Atlántico (video)

Provial atiende hecho de tránsito en el km 14.5 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en jurisdicción de Llano Largo, Guatemala. Colisión entre tráiler y automóvil mantiene obstruido el carril derecho con dirección norte.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/oqpo5IU9Zg