Ligan a proceso a hombre acusado de muerte de abogada Nancy García

Lucas O. permanecerá en prisión preventiva tras ser ligado a proceso por el asesinato de la abogada Nancy Karolina García Cordón de Hichos.

Nancy García era una abogada reconocida en Zacapa y había formado una comunidad en Tiktok con más de 50mil seguidores. (Foto: Archivo/Soy502)

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad de Zacapa, luego de que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentara los resultados de la investigación y los argumentos que sustentan la acusación.

Crimen contra abogada

El ataque ocurrió el 10 de febrero de 2025 en el barrio La Laguna, Zacapa. Ese día, dos hombres que se desplazaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que viajaba la profesional, provocándole la muerte a causa de las heridas.

Nancy García Cordón, además de su trayectoria como abogada, era una figura conocida como "Abogada Karolyna" en TikTok. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con el expediente judicial, la abogada perdió el control de su vehículo tras recibir los impactos de bala y colisionó contra un negocio del sector.

Aunque bomberos acudieron de inmediato al lugar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Nancy García Cordón era conocida en el ámbito legal, pero también había ganado notoriedad en redes sociales como "Abogada Karolyna" en TikTok, donde reunía más de 57 mil seguidores.

Segundo implicado

Meses después, a finales de julio, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en la calzada Miguel García Granados a Estuardo L., de 25 años, identificado como uno de los principales sospechosos del crimen.

Su detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura girada por un juzgado capitalino. (Foto: PNC)