Caso bebé desaparecido: MP asegura que no hubo embarazo ni aborto recientes

Han transcurrido cinco días desde que se denunció la presunta desaparición de un recién nacido en el IGSS de Escuintla y el MP afirma que eso nunca ocurrió.

El caso de Evelyn Juárez y el bebé que presuntamente fue sustraído del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla sigue siendo el foco de discusiones en el país, en escenarios que, incluso, abarcan el Congreso de la República.

Diputados de distintas bancadas han citado a autoridades y familiares de la supuesta víctima, en busca de esclarecer lo ocurrido, pero el caso "es cada vez más confuso", según han declarado los mismos parlamentarios.

28 de agosto fue la fecha en que Evelyn Juárez denunció la desparición de su bebé.

"Ni embarazo ni aborto recientes"

Las investigaciones están en manos del Ministerio Público (MP), institución que sostiene que la mujer no estaba embarazada.

"Con base en los análisis médico-forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), se determinó que la persona señalada no se encontraba embarazada ni había presentado parto o aborto espontáneo en los últimos meses", informó el ente investigador.

También indicó que "se corroboró que había tenido partos previos y que se sometió a un procedimiento para evitar nuevos embarazos". Esto confirma un dato que brindaron autoridades del IGSS en el Congreso.

Empero, una de las dudas que han planteado diputados, internautas, vecinos y compañeros de trabajo de Evelyn Juárez es que hay fotografías donde se le ve en aparente estado de gestación.

Evelyn Juárez en un baby shower organizado por sus parientes. (Foto: RR. SS.)

Así va la investigación

Ese y otros aspectos están ahora bajo investigación en la Fiscalía de Distrito de Escuintla.

Tal dependencia tiene el expediente del caso, donde constan las diligencias realizadas y la verificación de cámaras de videovigilancia, entre otros elementos, informó el MP.

Además, hizo ver que las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la Agencia Fiscal de la Mujer de ese departamento, pues el caso se conoció como una presunta desaparición del recién nacido. Empero, tal extremo ha sido descartado con los informes del Inacif.

"Se ha requerido al IGSS el historial clínico respectivo, con el fin de verificar los ingresos hospitalarios de la persona, y las diligencias continúan en desarrollo", afirmó el ente investigador.

El 28 de agosto, Evelyn Juárez (al centro) y sus familiares denunciaron la desaparición de su bebé recién nacido en el hospital del IGSS en Escuintla. (Foto: Captura de video)

Las dudas

El pasado 29 de agosto, el MP ya había descartado que Evelyn Juárez estuviera embarazada y hubiera dado a luz, como lo denunció un día antes.

Sin embargo, ella, su pareja y sus familiares insisten en que sí ocurrieron ambos eventos y que fue atendida en el IGSS de Escuintla, de donde alguien habría extraído al recién nacido.

Ello se volvió a discutir en el Congreso este lunes 1 de septiembre y ahí surgieron nuevos detalles sobre el historial médico de la mujer, lo cual provocó que las dudas crecieran.

Familiares, líderes comunitarios y autoridades involucradas en el caso de Evelyn Juárez acudieron a una citación con el diputado Inés Castillo, de la UNE. (Foto: Congreso)

En su expediente figura una operación esterilizante a la que se sometió en 2013, pero, a pesar de ello, en febrero se presentó a la clínica del IGSS en Puerto San José con un ultrasonido en el cual se indicaba que tenía ocho semanas de gestación, indicaron autoridades del Seguro Social.

Gustavo Menéndez, el médico que la atendió, dijo en una de las citaciones que no había razones para dudar el estudio y que, de hecho, se hicieron otras pruebas a la señora, antes de remitirla al IGSS de Escuintla.

Entretanto, los familiares aseguran que la señora tiene puntos de sutura por el parto y está segregando leche materna. También denunciaron que han buscado atención en clínicas privadas, pero que ningún doctor la quiere evaluar.

El único ultrasonido que presentó Evelyn Juárez fue cuando tenía ocho semanas de embarazo, dijo el doctor Gustavo Menéndez. (Foto: Congreso)

Alerta Alba-Keneth

Debido a las dudas que el caso ha generado, el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), exigió la activación de una alerta Alba-Keneth para buscar al presunto bebé desaparecido.

Aunque desde hace cuatro días el MP informó públicamente que Juárez no estaba embarazada, el legislador pidió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) habilitar la alerta. Esta se encuentra activa desde la tarde de este lunes 1 de septiembre, confirmó Soy502.