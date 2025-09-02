Activan alerta Alba-Keneth por supuesta desaparición de bebé en Escuintla

-

Han pasado cuatro días desde que Evelyn Juárez denunció la presunta extracción de su bebé del IGSS de Escuintla y el caso ha dado varios giros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ya emitió una alerta Alba-Keneth por la supuesta desaparición de un bebé en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla. Así lo confirmó la entidad a Soy502.

Sin embargo, aclaró que no habrá un boletín en las redes sociales, como ocurre en otros casos, debido "a la poca información con la que se cuenta".

Por medio de su unidad de Comunicación Social, la PGN indicó que aunque no haya un aviso público, "las instituciones que conforman la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth están trabajando de manera coordinada para la posible localización del recién nacido".

La notificación se registró en el sistema con el número 4403-2025, según se dio a conocer. A ella solo tendrían acceso las siguientes instituciones:

Policía Nacional Civil

Ministerio Público (MP)

Instituto Guatemalteco de Migración

Ministerio de Relaciones Exteriores

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Lo único que se sabría del menor es el nombre que le darían sus padres y el lugar donde supuestamente desapareció, de acuerdo con lo narrado por los familiares.

La PGN activó este 1 de septiembre la alerta para localizar a un bebé que presuntamente fue sustraído del IGSS de Escuintla. (Foto: Archivo/Soy502)

A petición de un diputado

La activación de la alerta Alba-Keneth se anunció después de que el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lo exigiera, durante una citación en el Congreso.

Ahí, representantes de la PGN indicaron que no se había emitido un aviso en este caso, ya que, en el respectivo seguimiento y averiguaciones, el Ministerio Público (MP) determinó que no había un bebé desaparecido.

No obstante, el legislador remarcó que no habría razón para no difundir el aviso, mientras se llevan a cabo las pesquisas.

Inés Castillo y otros diputados de la UNE citaron a autoridades y familiares de la señora que denunció la desaparición de su bebé en el IGSS de Escuintla. (Foto: Congreso)

Tal información la hizo oficial el ente investigador durante la noche del viernes 29 de agosto, después de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó una serie de exámenes a Evelyn Juárez, la señora que denunció la presunta sustracción del recién nacido.

Los resultados de tales evaluaciones habrían arrojado que la mujer no estaba embarazada cuando se presentó al IGSS de Escuintla, de acuerdo con el MP.

Imagen de Evelyn Juárez captadas por cámaras del IGSS, en los servicios sanitarios del hospital de Escuintla. (Foto: Captura de video).

Aumentan las dudas

Entretanto, las dudas en torno al caso siguen creciendo, pues han surgido más detalles.

En una reunión con el diputado Obbed Castañasa, autoridades y médicos del IGSS indicaron que Juárez se operó hace 12 años para no tener más hijos.

A pesar de ello, en febrero pasado se presentó a la clínica del Seguro Social que funciona en Puerto San José y llevó un ultrasonido que indicaba que tenía ocho semanas de gestación. Gustavo Menéndez, el doctor que la atendió en aquel entonces, confirmó que trasladó a la paciente al hospital de Escuintla.

Ahí, según autoridades de ese centro, se le ordenaron otras ecografías y exámenes, pero no se los realizó.

El único ultrasonido que presentó Evelyn Juárez fue cuando tenía ocho semanas de embarazo, dijo el doctor Gustavo Menéndez. (Foto: Congreso)

Un caso viral

El 29 de agosto, cuando el caso se hizo mediático, se indicó que la señora no habría sido atendida por ningún médico el día que presuntamente dio a luz. Además, circuló un video donde se le ve por varias horas en los servicios sanitarios, donde habría cambiado de ropa y ya no se le ve con el vientre pronunciado.

Pese a ello, los familiares de Evelyn Juárez aseguran que sí estaba embarazada y exigen que se localice a su hijo.

Cabe destacar que la mujer y su esposo denunciaron el pasado viernes que les estaban exigiendo un pago de Q50 mil a cambio de devolverles a su bebé. En entrevista con varios medios mostraron mensajes que habrían recibido por WhatsApp.

Todo el caso ahora está en manos del MP, el cual abrió un expediente para esclarecer lo ocurrido.