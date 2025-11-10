Los integrantes de una familia buscados por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez

-

El Juzgado de Mayor Riesgo D, declaró la rebeldía de cinco personas, acusadas en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paíz, ocurrido en 2005.

Los integrantes de una familia están acusados en el asesinato de la joven Claudina Isabel Velásquez Paíz, que desapareció hace 20 años.

En junio pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo D, giró las órdenes de captura en contra de siete personas, dos de ellas fueron capturadas y ligadas a proceso penal, (Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel) pero cinco más no fueron ubicadas.

Debido a que no han sido localizadas, el Juzgado autorizó declarar la rebeldía en su contra y publicar las órdenes de captura.

Se trata de integrantes de una sola familia. Una mamá con sus dos hijos, un exesposo y una exnuera.

"Aunque el proceso se mantiene bajo reserva, el órgano jurisdiccional resolvió, el pasado 29 de octubre, levantar parcialmente dicha reserva con el propósito de publicar las órdenes de captura contra las personas", dijo el MP.

Los prófugos

Zully Moreno Barbier de 62 años Pedro Julio Samayoa Moreno de 40 años (hijo de Moreno Barbier) Eduardo Alejandro Samayoa Moreno de 43 años (hijo de Moreno Barbier) Jorge Barahona Orellana de 60 años (Exesposo de Moreno Barbier) Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer de 42 años (exesposa de Eduardo Alejandro Samayoa Moreno)

Los primeros cuatro, acusados de asesinato, falso testimonio y obstaculización a la acción penal y la última de asesinato en grado de complicidad, falso testimonio y obstaculización a la acción penal.

Zully Moreno Barbier prófuga.

Pedro Julio Samayoa Moreno prófugo.

Eduardo Alejandro Samayoa Moreno prófugo.

Jorge Barahona Orellana prófugo.

Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer prófuga.

El caso

Claudina Isabel Velásquez Paiz, una joven estudiante de Derecho de 19 años, desapareció misteriosamente el 12 de agosto de 2005 después de asistir a una fiesta.

La última pista fue una llamada telefónica en la que una persona escuchó gritos de auxilio. A pesar del tiempo transcurrido, la familia y las autoridades siguen buscando respuestas y justicia.

La investigación actual se encuentra bajo reserva judicial.