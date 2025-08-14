Caso Génesis: juicio está por llegar a su etapa final con un peritaje clave

-

Concluye la etapa de prueba en el caso Génesis Ixcajoc, y se espera una audiencia clave el 18 de agosto, marcando el inicio de la fase final del juicio

El proceso judicial por el caso de Génesis Ixcajoj, la niña que perdió la vida en circunstancias violentas, avanza hacia su fase final. A la fecha, ya se ha diligenciado la mayor parte de las pruebas, incluyendo declaraciones clave de testigos, vecinos, elementos de la Policía Nacional Civil, bomberos, personas particulares, peritos médicos forenses, además de evidencia documental y videográfica.

Los tres hermanos acusados del crimen, Jairo, Geovani y Luis Ángel Chamalé, enfrentan cargos por asesinato y violación, luego de que una sala resolviera en agosto de 2024 que los tres deben ser juzgados por ambos delitos.

Ambos padres de la víctima ya rindieron su testimonio. En una de las audiencias más recientes, el padre de Génesis pidió que se impongan las penas máximas, incluida la pena de muerte si la ley lo permite. Por su parte, la madre exigió justicia por la pérdida de su hija y por el sufrimiento que le fue causado.

Queda pendiente la declaración de un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien se encuentra en el extranjero. El perito es Marco Antonio García Jiménez, quien declarará por videoconferencia desde la Embajada de Guatemala en Madrid, España. Su comparecencia está programada para el lunes 18 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m., hora de Guatemala.

Incidentes y molestias

Algunas resoluciones del proceso han generado inconformidad entre los querellantes, el tribunal decidió no admitir la declaración del hermano de Génesis, debido a que su nombre estaba mal escrito en el documento presentado, a pesar de que su identidad estaba plenamente acreditada por el Registro Nacional de las Personas (Renap). Este acto ha sido calificado como un "exceso de formalismo" por parte de los querellantes.

Abogado defensor de uno de los hermanos Chamalé, pide que se realice una prueba de sangre a su patrocinado para verificar si coincide con los fluidos encontrados en el cuerpo de la niña Génesis. pic.twitter.com/POh26iYtTb — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 3, 2023

También se presentaron objeciones por parte de la defensa respecto de la cadena de custodia de las videograbaciones y audios presentados por el Ministerio Público, pese a que la ley no exige tal requisito en estos casos. Finalmente, se desistió de la objeción y las pruebas fueron admitidas. Con la audiencia clave del 18 de agosto en puerta, se espera que el caso entre en la etapa de conclusiones y eventual sentencia.

Una vez finalizada esa diligencia, la parte querellante solicitará el levantamiento de la reserva judicial para dar paso a la fase de conclusiones y sentencia.