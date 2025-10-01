Caso de Kevin Malouf pasa a Juzgado de Paz por considerado delito menor

-

Delitos contra Malouf serán conocidos por un Juzgado de Paz.

El proceso penal contra Kevin Malouf Sierra, acusado de la muerte de Floridalma Roque, ahora será conocido por un Juzgado de Paz Penal, luego de ser reclasificado como un caso de delitos menores.

El cambio de sede se da tras la excusa que presentó el juez Pedro Rodolfo Laynez Lux, del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, quien pidió no seguir conociendo el caso. Su solicitud fue aceptada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, y el expediente pasó brevemente al Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.

Sin embargo, este último también se inhibió, argumentando que los delitos pendientes no superan los cinco años de prisión y, por ley, deben ser conocidos por un Juzgado de Paz.

Kevin Malouf es acusado de la muerte de Floridalma Roque. (Foto: redes sociales)

¿Qué delitos siguen pendientes?

Aunque Malouf y tres miembros del equipo médico ya aceptaron su responsabilidad por obstaculización a la acción penal, condena que cumplieron parcialmente gracias a la Ley de Aceptación de Cargos, aún están ligados a proceso por otros delitos:

Kevinn Malouf Sierra – Homicidio culposo

Lydia Viviana Silva Moreira – Homicidio culposo en grado de complicidad

Susana Emilia Rojas Cruz – Encubrimiento propio

Un caso polémico

El caso ha estado rodeado de controversia desde noviembre de 2024, cuando el juez Laynez modificó los delitos que el Ministerio Público solicitaba, reclasificando el homicidio a homicidio culposo. Esto generó molestia entre los familiares de Roque, quienes denunciaron una aparente protección a los acusados.

En enero de 2025, los familiares pidieron formalmente el cambio de juez, señalando posibles negociaciones irregulares entre Laynez y Malouf.

Ahora, el expediente ha sido remitido al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, mismo que deberá asignar un nuevo juzgado de paz para continuar con el proceso.

El Juez reclasificó la acusación de homicidio y ahora el caso de Malouf será visto como delito menor. (Foto: Soy502)