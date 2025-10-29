Caso "La Línea": diez años después, acusado llega a audiencia

-

En julio de 2015, un asistente aduanero fue acusado en el Caso La Línea. Diez años después, un juez dictó la clausura provisionalmente del proceso penal en su contra.

Julio César Emanuel Miranda González fue capturado y vinculado al caso La Línea en julio de 2015. En ese momento indicó que era asistente aduanero y comerciante.

La acusación en su contra fue por el posible pago de sobornos. Este 29 de octubre, se desarrolló la audiencia de etapa intermedia en su contra, en el juzgado de Mayor Riesgo B.

El Ministerio Público presentaría el acto conclusivo, pero en su lugar pidió la clausura provisional a favor del acusado, pues aseguró que necesita más tiempo para determinar a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, si las firmas detectadas en documentos dentro del caso La Línea, corresponden o no al acusado.

La defensa de Miranda González, no se opuso, al contrario, dijo que desde hace algún tiempo se había solicitado hacer ese peritaje.

Ante esto, el juez dictó la clausura provisional por cinco meses, en los cuales el MP tendrá que verificar su acusación. Al terminar este tiempo deberá programarse otra audiencia para conocer los resultados de la ampliación de la investigación.

Julio César Miranda González es originario de Puerto Barrios, Guatemala, y asegura que es asistente aduanero. (Foto: Archivo Wilder López/Soy502)

Condenado por otro caso

Con la clausura provisional, el juez ordenó restituirle su libertad, sin embargo, Miranda González está condenado por otro caso.

La sentencia en su contra se dictó en octubre de 2022, en donde la Fiscalía contra deltios de Defraudación Aduanera demostró que el acusado cometió los delitos de casos especiales de defraudación aduanera, lavado de dinero y violación a los derechos de propiedad industrial.

Por ese caso fue condenado a 17 años de prisión y al pago de una multa de Q50 mil.