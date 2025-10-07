La maestra que fue arrastrada por una correntada en Baja Verapaz

-

La docente pasaba por el sector cuando perdió el equilibrio y cayó.

Tras varias horas de búsqueda, cuerpos de socorro, vecinos y docentes localizaron sin vida a la maestra Flora Marina Sis Canahuí, quien fue arrastrada por la corriente del río Chicholón la tarde del lunes pasado.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando la fuerza del agua la hizo perder el equilibrio, arrastrándola hasta el sector de Santa Piedra Parrochoch 2, Purulhá, Baja Verapaz, donde finalmente fue hallada sin vida.

Flora Sis era originaria del cantón Sandoval. (Foto: Nuestro Diario)

La comunidad ha expresado su profunda tristeza por el trágico fallecimiento de "seño Flora", como era cariñosamente conocida por sus alumnos en la escuela local donde laboraba.

Ante este lamentable suceso, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace un llamado a la población a no cruzar ríos ni cuerpos de agua durante lluvias intensas, ya que estas acciones representan un alto riesgo para la vida.