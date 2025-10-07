El otro vehículo soterrado en derrumbe de carretera a El Salvador

Las labores de limpieza y búsqueda continúan.
El área del derrumbe ocurrido la madrugada del lunes 6 de octubre en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador aún sigue en limpieza.
Socorristas y autoridades siguen trabajando para terminar de retirar el lodo que hay en el lugar, así como encontrar al guardia desaparecido tras el derrumbe.
Conforme avanzan las labores, el personal ha ido encontrando vehículos soterrados.
El lunes por la tarde se reportó que un picop y una pipa de pegamento no inflamable quedaron bajo la tierra y el lodo.
Esta mañana se confirmó que una excavadora también quedó soterrada. Afortunadamente no se reportaron heridos.
Tránsito varado
Desde primeras horas de este martes, largas filas de tráileres se registraron en ambos sentidos de la vía afectada.
La congestión vehicular ya alcanza varios kilómetros. Asimismo, se reporta la presencia de peatones que transitan por la carretera con fines laborales.
Se espera que los trabajos se prolonguen hasta la tarde o noche, dependiendo de las condiciones climáticas y del avance en la remoción del material.