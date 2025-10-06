Presentan informe criminal en juicio contra "Lupillo", señalado en caso Salcajá

-

Una perito presentó un informe criminal contra "Lupillo", durante el juicio por ataque a la PNC en 2013.

En el Juzgado de Mayor Riesgo "E", una perito presentó su informe como parte de las conclusiones dentro del caso de Mauro Gustavo López de León, alias "Lupillo", señalado por su presunta participación en el ataque armado contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Salcajá, Quetzaltenango, ocurrido en 2013.

Durante la audiencia, la experta ratificó su informe y explicó en qué consiste el análisis criminal, detallando que su trabajo busca individualizar la participación de las personas implicadas en los hechos investigados.

En su exposición, señaló que se realizó la lectura y análisis de todas las sesiones de audio proporcionadas, además del examen de documentos entregados por el Ministerio Público.

Entre las evidencias revisadas se encuentran 10 discos compactos con información remitida por tres empresas telefónicas de Guatemala.

Una de las audiencias para llevar el caso de "Lupillo", acusado de pertenecer a la estructura de Guayo Cano. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

"Lupillo", capturado en marzo

Mauro Gustavo López, conocido como "Lupillo", fue capturado el pasado 20 de marzo en la aldea San Ramón, La Montaña, en el municipio de La Libertad, Huehuetenango. Desde entonces, permanece en prisión preventiva.

De acuerdo con las autoridades, "Lupillo" era uno de los 100 más buscados por la PNC y enfrenta cargos por narcotráfico, secuestro y plagio.

Momento exacto de la captura del más buscado del país.



Gracias al trabajo de inteligencia llegamos al objetivo sin ser detectados y aunque se resistió, los agentes de #SGAIA lo redujeron disparando al piso, respetándole la vida.

En memoria de los agentes asesinados en el 2013



— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) March 21, 2024

Vinculado a "Guayo Cano"

Según las investigaciones, "Lupillo" formaría parte de la estructura criminal liderada por Eduardo Villatoro Cano, alias "Guayo Cano", un narcotraficante condenado en 2018 a más de 300 años de prisión.

A dicha estructura se le atribuye el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajá, un hecho que marcó un antes y un después en el combate al crimen organizado en el occidente del país.

El proceso continúa

Con la presentación del informe pericial, el caso se acerca a su fase de conclusiones, durantes las cuales, el Ministerio Público deberá solicitar una condena en contra del acusado por su presunta implicación en uno de los considerados como ataques más violentos contra las fuerzas de seguridad en la última década.