Asesinato de Byron Lima: María Marta y las discrepancias en el caso en su contra

-

María Marta Castañeda pidió aceptar cargos por el caso La Sexta pero por discrepancia en la acusación no se realizó la audiencia.

Desde 2024, María Marta Castañeda tenía la intención de aceptar cargos en el caso La Sexta, pues había sido enviada a juicio por el delito de encubrimiento propio.

Desde entonces varios jueces se han inhibido de conocer la aceptación y el caso se ha detenido. Durante la mañana de este viernes 16 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo B, tenía programada una audiencia.

El abogado de María Marta explicó que programaron inicio de juicio, cuando ya se había requerido la audiencia de aceptación de cargos e intentaron que así fuera.

¿Encubrimiento o asesinato?

Sin embargo, la mayor discrepancia, según el juzgado, es que ella aceptaría cargos por encubrimiento, pero en la acusación del Ministerio Público se menciona asesinato.

El abogado dijo que en los hechos sí había asesinato de varias personas, pero en la imputación a ella es por encubrir y no por el hecho criminal.

Ante esto, los jueces decidieron inhibirse de seguir conociendo el caso y enviaron el expediente a la Sala de Apelaciones para que resuelva qué Tribunal debe conocer.

Castañeda es acusada de ingresar una granada a la cárcel, para ser usada durante el ataque contra Byron Lima Oliva. En ese atentado, Lima Oliva fue asesinado.

María Marta Castañeda quería aceptar cargos por caso La Sexta, pero los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B se inhibieron de conocer. pic.twitter.com/CPk6xTf1ak — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 16, 2026

El asesinato de Byron Lima

El caso La Sexta surgió por el asesinato de Byron Lima Oliva quien murió el 18 de julio de 2016 en un ataque armado en el interior de la Granja Penal de Rehabilitación Pavón. Un comando fuertemente armado ingresó y lo asesinó junto a 12 personas más.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el autor del ataque armado fue Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", otro recluso y quien mantenía una disputa con Lima por el control del penal.

El crimen ocurrió a las 9:00 de la mañana del 18 de julio de 2016. Aunque el control de la Granja Penal de Pavón estaba en juego, el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", también tenía motivos personales para planificar y ejecutar el asesinato de Lima Oliva y de todo su círculo cercano.

La relación entre Montiel Marín y Lima Oliva nunca fue cordial, detalla la investigación del MP. Su primer encuentro fue en 2015, cuando ambos estaban privados de libertad en la cárcel de Matamoros. Desde entonces, según la investigación del MP, existía una rivalidad entre los dos hombres.

En enero de 2016, Montiel Marín fue sentenciado por el asesinato de 16 personas y lo trasladan a la Granja Penal Pavón para cumplir su sentencia. Dentro de la prisión monopolizó la distribución y la venta de droga, introdujo estupefacientes de mejor calidad y redujo el precio de venta, explica el MP.

"El Capitán" llegó a Pavón en 2016 también. Al ser un reo que prefería tener todo bajo su control, no tardó en ganarse el respeto y temor de la población reclusa. Se apoderó de negocios ya establecidos dentro de la cárcel, empezó a cobrar a otros privados de libertad por recibir visitas, por ingresar ilícitos como bebidas alcohólicas y cigarros, y por trasladarlos de un sector a otro del inmueble.

A "El Taquero" las nuevas normas impuestas por Lima le incomodaron. La tensión alcanzó su punto álgido cuando los hombres de "El Capitán" empezaron a revisar excesivamente a los visitantes de Montiel Marín. El narcotraficante empezó a recibir vejámenes y sus allegados también. Lima ya no estaba dispuesto a permitir la venta de droga.

"El Taquero" no iba a tolerar ese trato y decidió asesinar a Lima y a toda la banda de este último para tomar control de los negocios y la población dentro de la cárcel.