Fuga de Reos: "El Soberbio", reo recapturado, hace reclamos durante su audiencia

El pandillero recapturado tras su fuga de Fraijanes II, tenía programada audiencia de primera declaración, pero esta se suspendió por reclamos que hizo.

Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio" recapturado en Izabal el 23 de diciembre de 2025, tenía audiencia de primera declaración por el delito de evasión.

Najarro Mejía, se fugó de la cárcel Fraijanes II e integra el Barrio 18.

Aunque la audiencia estaba por iniciar, el pandillero realizó varios reclamos, entre estos que en Matamoros, la cárcel en donde está recluido, los del Barrio 18 están en un área cercana con los "Paisas".

Según el pandillero "eso no debe ser así", por lo que le pidió al juez que esa área sea exclusivamente para el Barrio 18.

"Nosotros usamos una bartolina y en el mismo sector están los demás paisas, queremos que nos den solo el sector a nosotros o que nos trasladen", dijo el pandillero.

Suspendió audiencia

El reclamo y lo solicitado no tiene relación con su caso penal, por lo que el juez decidió suspender la audiencia y le recomendó que hablara con su abogado defensor, para que él le explicara a qué se debía la audiencia.

"Vamos a dar ese tiempo para que pueda hablar con el abogado defensor y explicar lo de las bartolinas, pero además para que usted se empape por qué está en este nuevo proceso penal", dijo el juez.

"El Soberbio" tenía audiencia de primera declaración por la fuga de Fraijanes II pero se suspendió.



El pandillero reclamó que en la cárcel en donde está, comparten sector con los Paisas. pic.twitter.com/3Xhu3vgr5x — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 16, 2026

La audiencia quedó reprogramada para el próximo viernes 23 de enero.

La fuga de 20 reos

La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.

Según el Ministerio Público, la principal línea de investigación señala que los privados de libertad habrían contado con la colaboración de empleados y funcionarios del propio sistema carcelario.

Derivado de este caso, el subdirector del centro penitenciario Fraijanes II, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Además, 24 guardias capturados permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirá si enfrentarán proceso penal. También continúan vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.