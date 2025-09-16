Inician conclusiones en caso TCQ con dudas sobre declaraciones de Juan Carlos Monzón

-

Defensa comienza fase de conclusiones y cuestiona declaraciones de Juan Carlos Monzón

Durante la fase de conclusiones del juicio por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), los abogados defensores han centrado sus argumentos en desacreditar las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, así como señalar inconsistencias en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP).

La defensa de Douglas Charchal argumentó que existen incongruencias en la acusación presentada por el MP. (Foto: Wilder López/Soy502)

Se contradice

El abogado Francisco García Gudiel, defensor de Mario Ruano San José, uno de los implicados, cuestionó que la acusación esté basada en la declaración de Juan Carlos Monzón, la cual considera contradictoria y carente de sustento.

En su intervención, Gudiel relató que Monzón aseguró haber enviado Q50 mil al secretario de un juzgado en Escuintla a través de su asistente, quien supuestamente debía coordinarse con Ruano para entregar el dinero. Sin embargo, el asistente, al rendir su testimonio en sala, negó conocerlo o haber recibido instrucciones de él.

"Es decir, Monzón dice una cosa y el asistente que supuestamente llevó el dinero dice otra completamente diferente", afirmó Gudiel, destacando que su cliente fue mencionado por Monzón, pero sin que existan pruebas concretas de haber recibido o entregado dinero.

Gustavo Adolfo Martínez Luna, exyerno del expresidente Otto Pérez Molina, es procesado por asociación ilícita y fraude en el caso TCQ. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, reiteró que Monzón exoneró a su defendido, al afirmar que "no lo conoce" ni le entregó dinero, lo cual lo desvincularía del supuesto tráfico de influencias.



"Incongruencias y discurso político"

Por su parte, el abogado Juan Guevara, defensor de Douglas Charchal, cuestionó que el MP no haya precisado la fecha en que su patrocinado supuestamente se incorporó a la red criminal, ni cómo se relaciona con la "estructura de alto nivel del Ejecutivo".

"Esta es una narrativa clásica de la CICIG: presentan hechos penales mezclados con discursos políticos abstractos", señaló Guevara.

Añadió que no se ha individualizado la supuesta asociación ilícita, ya que la única acción concreta que se menciona es un amparo, lo cual, a su juicio, no constituye delito.

Acusan a exfiscales de CICIG

Por su parte, la defensa de Ruano San José solicitó al tribunal que se certifique lo conducente contra exfiscales de la FECI, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, y exintegrantes de CICIG, incluyendo a Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia.

También se mencionó a Juan Francisco Sandoval y Leslie Marleny Rosales, a quienes se acusa de haber actuado de forma ilegal y arbitraria en la conducción del caso.

Fiscalía cuestionada

Finalmente, Gudiel criticó el uso de la declaración de Monzón como prueba principal, señalando que no se presentó en juicio el convenio de colaboración eficaz.

Recordó las recientes declaraciones del jefe actual de la FECI, Rafael Curruchiche, quien reconoció que varios procesos "se están cayendo" por errores en la implementación de esos convenios.

"El fiscal viene a basarse en una declaración no corroborada, sin traer el convenio al juicio. Eso es inaceptable", afirmó Gudiel.

MP solicita condenas

El 1 de septiembre, durante su intervención, el MP solicitó condenas que incluyen penas de prisión de hasta 10 años, multas que alcanzan los Q500 mil y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Al señalar que los acusados formaron parte de una estructura criminal dentro de la Empresa Portuaria Quetzal para facilitar actos de corrupción vinculados al desarrollo y operación de la TCQ.