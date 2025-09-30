Caso TCQ entra en fase final: Tribunal fija fecha para sentencia

-

Defensa presenta argumentos finales en el caso TCQ y señala ilegalidades de la CICIG y antigua FECI.

Este martes 30 de septiembre, el Tribunal de Mayor Riesgo "B" continuó con la audiencia de conclusiones en el juicio del caso TCQ, en el que se escucharon los argumentos finales de los sindicados, incluyendo al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, y al yerno del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Adolfo Martínez.

La audiencia se desarrolló bajo fuertes críticas hacia el actuar de las antiguas autoridades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaladas por los acusados como responsables de irregularidades durante la investigación.

Gustavo Adolfo Martínez durante su intervención ante el tribunal señaló que los fiscales “mediatizaron” el caso para forzar condenas sin pruebas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sin pruebas

Durante su intervención, Gustavo Martínez aseguró que ha enfrentado el proceso desde hace casi una década y cuestionó el concepto de "honorabilidad" en el marco de las acusaciones.

"¿Qué es la honorabilidad? Mi dentista me dijo: se gana o se pierde según tengas cómo pagar tus tarjetas. Cuando uno tiene recursos, se la devuelven. Así funciona", expresó Martínez, al señalar que los fiscales "mediatizaron" el caso para forzar condenas sin pruebas.

Afirmó que los peritos de la CICIG no pudieron respaldar técnicamente los informes presentados y aseguró que muchos testigos fueron presionados para declarar en su contra sin registros legales claros de las audiencias.

También denunció que discos duros que supuestamente contenían evidencia llegaron vacíos al juicio, sin embargo, fueron utilizados para "hacerle creer a media Guatemala que existían miles de pruebas" contra los señalados.

"Aquí estamos, dando la cara. No salimos corriendo como los exfiscales que ahora opinan desde fuera del país", añadió.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal (Derecha) expresó su última petición ante Tribunal de Mayor Riesgo “B”. (Foto: Wilder López/Soy502)

Lento y confuso

Por su parte, Douglas Charchal, exmagistrado de la CSJ, calificó el proceso como lento, confuso y con graves secuelas personales. Recordó que estuvo privado de libertad por dos años en Mariscal Zavala y Matamoros, y que el proceso en su contra se ha extendido por casi una década.

"Estuve lejos de mi trabajo, mi familia y mis hijos. He enfrentado este proceso con la frente en alto", dijo.

También hizo referencia al caso de la exmagistrada Blanca Stalling, actualmente en delicado estado de salud, y pidió al tribunal aplicar la ley con objetividad.

"No se trata de cortesías del sistema, sino de garantías que se deben respetar", concluyó Charchal.

Penas solicitadas

El Ministerio Público (MP) solicitó condenas para varios acusados a quienes señala de formar parte de una estructura criminal operativa desde la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), implicada en actos de corrupción relacionados con el desarrollo y operación de la terminal de carga.

Las penas solicitadas incluyen 10 años de prisión, multas de hasta, Q500 mil, y la inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos.

Entre los señalados que enfrenta esas peticiones del MP están:

Norberto Esquivel Orellana

Lázaro Noé Reyes Mata

Douglas René Charchal Ramos

Mario Ruano San José

Gustavo Adolfo Martínez Luna

Contexto del caso

El Caso TCQ investiga presunta corrupción en la adjudicación de un contrato portuario multimillonario. A lo largo del proceso, la defensa ha cuestionado la validez de diligencias, la custodia y contenido de evidencia digital, la actuación de fiscales anteriores y la manera en que se manejó la comunicación mediática del caso.

Próxima sentencia

Tras escuchar la última palabra de los acusados, el Tribunal suspendió la audiencia de conclusiones y la reprogramó para el 13 de octubre, fecha en la cual se dictará la sentencia condenatoria o absolutoria.