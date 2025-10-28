Caso UNOPS: Juez embarga parte del salario al ministro de Salud a petición de la FECI

-

La FECI solicitó nuevas autorizaciones judiciales relacionadas al caso UNOPS.

El juez Noveno de instancia Penal, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), autorizó el embargo del 35% del salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, como parte de la investigación en el caso de laOficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).

Lo anterior será garantía para que el Ministerio de Salud no desembolse más pagos, según se explicó.

"Hemos solicitado como medida precautoria que no se realice ningún desembolso a UNOPS y el juez ha ordenado, como medida precautoria, embargarle el 35% el salario al ministro de Salud Pública, a efecto que si él realiza algún desembolso a UNOPS. Si él realiza algún desembolso, pueda asumir la responsabilidad", fijo Rafael Curruchiche, jefe de la FECI.

Además, Curruchiche dijo que el mismo Ministerio de Salud no quería continuar con la compra de medicamentos a UNOPS, y que eso consta en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía.

"Hemos reproducido cinco interceptaciones telefónicas, en los cuales se escucha que desde el mes de julio del presente año, el Ministerio de Salud ya no tenía ningún interés de continuar con UNOPS, derivado que había medicinas con un alto costo, vencidas, de mala calidad, con productos genéricos, en las interceptaciones que pronto se darán a conocer".

Aprovechó para asegurar que la suspensión de pagos a UNOPS no debería ocasionar el desabastecimiento de medicamentos, pues señala que el Ministerio de Salud lo puede hacer a través de otros mecanismos.

"Quiero desmentir categóricamente esa falsa narrativa que ha implementado el Gobierno, en el sentido de que los hospitales no tienen medicamentos, es culpa del Ministerio Público (MP), nosotros en la audiencia hemos dejado de forma clara que el Ministerio de Salud, tiene tres formas de comprar medicina, uno a través de la OPS, un Organismo que opera a nivel de centroamérica y UNOPS, es obligación del Ministerio de Salud que todos los hospitales estén abastecidos".

Por último, Curruchiche, confirmó que más personas serán involucradas en el caso.

"Hay 10 personas más, de acuerdo a como avancen las investigaciones, desde hace ocho meses tenemos interceptados 20 personas, la investigación va a seguir, ya tenemos otras personas que en su momento daremos a conocer los nombres", finalizó el fiscal.

El caso

En conferencia de prensa, el MP anunció el martes 21 de octubre, la solicitud de antejuicio en contra del ministro Barnoya, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

A su vez, también se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la UNOPS.

Según la denuncia presentada, el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.