Fiscalía mexicana busca a "Rayito" hermano de YosStop

El hermano de la detenida YosStop recibió un mensaje de la Fiscalía de México para que se presente cuanto antes.

A una semana de la detención de la famosa youtuber "Yoselinne N" por el delito de pornografía infantil, el caso continúa dando de qué hablar, pues la familia de la aprehendida tiene todas las miras.

En esta ocasión, la Fiscalía de México ha solicitado al hermano de la famosa vlogger, que se ponga en contacto con ellos, pero lo que más llamó la atención fue la forma en que las autoridades notificaron al también youtuber.

A través de un tweet, la Fiscalía mencionó a Rayan Hoffman, mejor conocido como "Rayito" haciéndole saber que están en busca de él y tratando de tener contacto directo con él, esto sería algo inusual por parte de las autoridades.

“Buen día, ¿Deseamos hacer contacto con usted, sería tan amable de seguir nuestra cuenta para comunicarnos vía mensaje directo?”, se leía en el mensaje.

(Foto: captura de pantalla)

Dicho mensaje, que fue publicado el 5 de julio a las 10:49 horas, causó desconcierto en la población, sobre todo en los fans de "Rayito" y de "YosStop", pues según varios internautas afirman que no es la forma adecuada para ponerse en contacto con un ciudadano.

Mientras que otros señalaron que se estaría cometiendo irregularidades en el caso de la youtuber.

Madre de YosStop pide ayuda

Recientemente Marina Badui, madre de YosStop, se pronunció públicamente a través de un video pidiendo justicia para que liberen a su hija.

"Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal", dijo.

"Rayito" reacciona al caso legal de su hermana

Tras la polémica detención, "Rayito" utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir, y es que a través de una historia escribió un mensaje de agradecimiento a sus fans, quienes aparentemente se han solidarizado con él y su familia.

"Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cuál y cómo me conocen... Los quiero mucho", escribió.