El vicepresidente Guillermo Castillo manifestó su agrado con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de otorgarle el amparo provisional que detuvo el proceso para pausar el proceso de antejuicio y aseguró que imagina de dónde viene el ataque en su contra, pero no lo dirá por ética.

Castillo aseguró que tiene idea de dónde podrían venir las acciones legales en su contra, pero indicó que no lo dará a conocer de manera pública.

"Me puedo imaginar de dónde viene, pero por ética y por profesionalismo no me puedo referir al respecto", indicó el Vicepresidente.

Además, el vicemandatario comentó que hubo otro proceso de antejuicio en su contra relacionado con una visita que hizo al fiscal Juan Francisco Sandoval. "Me pareció extraño, porque la visita fue interinstitucional, pero el planteamiento se rechazó", señaló Castillo.

El caso

El viernes 31 de julio, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite a la solicitud para retirarle el derecho de antejuicio al vicepresidente Castillo, hecho que fue solicitado por el abogado Nimrod Israel Estévez González.

De acuerdo con Estévez González, el vicepresidente habría actuado de manera ilegal al nombrar a un cargo temporal en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, luego de la renuncia de Óscar Conde, quien asumió como viceministro de Gobernación.

Este domingo 2 de agosto, la Vicepresidencia presentó una acción de amparo ante la CC y los magistrados resolvieron suspender el proceso de antejuicio.

"Se presentó un amparo para que ese proceso no llegara al Congreso innecesariamente. He recibo llamadas de varios diputados quienes me decían que en el Congreso nunca iba a prosperar porque no tendrían 107 votos", señaló.

Según Castillo, siempre ha confiado en la justicia y lo que hizo la CC fue una valoración de una demanda espuria, política e ilegítima sin ningún sentido por un "nombramiento temporal basado en todas las calidades de la ley".