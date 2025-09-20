El catedrático que fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo

El joven de 26 años iba a la universidad cuando fue atacado.
Dani Otoniel Beltetón, de 26 años, se dirigía a dar clases a la universidad cuando fue sorprendido y asesinado.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió esta mañana de sábado a las 6:44 a.m. frente al Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso.
La víctima fue identificada por su padre, quien indicó que era ingeniero en sistemas, originario y residente del barrio San Juan de la aldea Santa Rita.
Según el padre, Dani no tenía problemas con nadie ni había sido amenazado.
El ahora fallecido trabajaba como director de Sistema de Informática en la Municipalidad de Guastatoya y era catedrático en la Universidad Mariano Gálvez.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, pero las autoridades ya están investigando.