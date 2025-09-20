Versión Impresa
El catedrático que fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 10:19
Dani Beltetón también trabajaba en la Municipalidad de Guastatoya. (Foto: redes sociales)

El joven de 26 años iba a la universidad cuando fue atacado.

OTRAS NOTICIAS: Tragedia en Alta Verapaz: madre e hijas mueren por deslizamiento de tierra

Dani Otoniel Beltetón, de 26 años, se dirigía a dar clases a la universidad cuando fue sorprendido y asesinado.

Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho ocurrió esta mañana de sábado a las 6:44 a.m. frente al Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso.

La víctima fue identificada por su padre, quien indicó que era ingeniero en sistemas, originario y residente del barrio San Juan de la aldea Santa Rita.

La víctima fue atacada frente al Hospital Nacional de Guastatoya. (Foto: redes sociales)
Según el padre, Dani no tenía problemas con nadie ni había sido amenazado.

El ahora fallecido trabajaba como director de Sistema de Informática en la Municipalidad de Guastatoya y era catedrático en la Universidad Mariano Gálvez. 

Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, pero las autoridades ya están investigando.

