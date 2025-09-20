Versión Impresa
Tragedia en Alta Verapaz: madre e hijas mueren por deslizamiento de tierra

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 07:59
La tragedia enlutó a una familia. (Foto: archivo/Soy502)

El deslave sorprendió a la familia que no logró salir con vida.

Un deslave de tierra ocurrido durante la noche del viernes 19 de septiembre acabó con la vida de tres integrantes de una familia.

La tragedia, que destruyó varias viviendas, se registró en el Barrio Las Gallinas, municipio de Senahú, Alta Verapaz.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Según Bomberos Municipales Departamentales de Senahú, esta madrugada lograron rescatar los tres cuerpos que pertenecían a una madre y sus dos hijas.

Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Chub Caal, 34 añosDaylin Dayana Mishel May, 13 añosKinderly Pamely Esperanza May Chub, 7 años.

Las fuertes lluvias también han dejado incomunicada a la comunidad y provocaron serios daños en la red vial.

Autoridades municipales ya trabajan en el área.

