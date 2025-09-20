Tragedia en Alta Verapaz: madre e hijas mueren por deslizamiento de tierra

El deslave sorprendió a la familia que no logró salir con vida.
Un deslave de tierra ocurrido durante la noche del viernes 19 de septiembre acabó con la vida de tres integrantes de una familia.
La tragedia, que destruyó varias viviendas, se registró en el Barrio Las Gallinas, municipio de Senahú, Alta Verapaz.
Según Bomberos Municipales Departamentales de Senahú, esta madrugada lograron rescatar los tres cuerpos que pertenecían a una madre y sus dos hijas.
Las víctimas fueron identificadas como Esperanza Chub Caal, 34 años, Daylin Dayana Mishel May, 13 años y Kinderly Pamely Esperanza May Chub, 7 años.
Las fuertes lluvias también han dejado incomunicada a la comunidad y provocaron serios daños en la red vial.
Autoridades municipales ya trabajan en el área.