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Supervisan uso de bahías antibloqueos para mejorar el tránsito en la ciudad

  • Por Geber Osorio
20 de mayo de 2026, 12:39
Ciudad de Guatemala
Las bahías antibloqueos tienen como objetivo evitar que los vehículos obstaculicen el paso. (Foto: Captura de video)

Las bahías antibloqueos tienen como objetivo evitar que los vehículos obstaculicen el paso. (Foto: Captura de video)

Los conductores que no respeten las señalizaciones viales serán multados.

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La Municipalidad de Guatemala ha estado supervisando y dándole seguimiento a los avances que se han tenido de las bahías antibloqueos en la ciudad capital, con el propósito de mejorar la circulación vehicular.

Esta señalización se encuentra pintada en la cinta asfáltica en sectores donde están ubicados los semáforos inteligentes, la cual indica que si del otro lado de la calle está un vehículo sobre la bahía antibloqueo, los demás conductores no pueden avanzar para evitar bloquear el paso.

También, es una señalización que indica hasta dónde deben llegar los vehículos cuando el semáforo está en rojo, siendo esto antes del paso peatonal conocido como "paso de cebra".

Los conductores deben respetar el paso peatonal, deteniéndose sobre la bahía antibloqueo y no sobre el "paso de cebra". (Foto: Captura de video)
Los conductores deben respetar el paso peatonal, deteniéndose sobre la bahía antibloqueo y no sobre el "paso de cebra". (Foto: Captura de video)

Las autoridades indicaron que por medio de cámaras de vigilancia se tiene el control del uso de estas señalizaciones y los conductores que violen esta regla serán multados con Q300.

Asimismo, se encuentran las señales de tránsito en las esquinas para que los conductores puedan observar que están en área en donde están colocadas las bahías antibloqueos.

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