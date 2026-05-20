¡Se salva de milagro! Autobús se empotra en una ferretería (video)

Un hombre estaba sobre la banqueta cuando el autobús impactó en el lugar.
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Un fuerte accidente ocurrió en el sector de Chi'nim Ya', municipio de Santiago Atitlán, Sololá.
El conductor de un autobús perdió el control y colisionó contra una ferretería ubicada a un costado de la vía principal.
El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de un negocio local.
Las imágenes muestran el momento del impacto. Pero, lo que más llamó la atención fue cómo un hombre, que estaba afuera de la ferretería, logró entrar segundos antes del impacto, salvando su vida.
Mira aquí el video:
El incidente ocasionó daños materiales en la estructura del negocio y generó complicaciones de tránsito en toda el área.
Autoridades reiteraron la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad.