El Congreso convocará a integrar postuladora para elegir Contralor General de Cuentas

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Para el martes 2 de junio, la Comisión Permanente del Congreso de la República agendó la convocatoria a integrar la Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas.

En su primera sesión extraordinaria de este martes 2 de junio, el Congreso de la República agendó la convocatoria a integrar la Comisión de Postulación para la elección de los seis candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), período 2026-2030.

Con esto inicia el proceso de postulación para sustituir a Frank Bode, quien deberá entregar el cargo en la segunda semana de diciembre de 2026.

Frank Bode, actual contralor, cuando fue juramentado como jefe de la Contraloría General de Cuentas, período 2022-2026. (Foto: Archivo/Soy502)

Integración

Dicha Comisión de Postulación estará integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside y decanos de las Facultades de Contaduría Pública y Auditoría.

La representación de los rectores se realiza a través de una elección interna en el Foro de Rectores de las Universidades privadas, la cual se efectúa a iniciativa del presidente del Congreso de la República.

Además, por los representantes de los colegios profesionales de Contaduría Pública y Auditoría, que en este caso debe dividirse la representación con relación a la cantidad de profesionales agremiados, según sea el caso.

En los dos últimos procesos de postulación, la mayor representación gremial le correspondió al Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), mientras que las restantes al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CECPAAE).

Elección

Para la integración de la nómina de candidatos de seis candidatos que será propuesta al Congreso de la República, se requiere el voto de las dos terceras partes del total de integrantes de dicha Comisión.

Mientras que, en el Legislativo elegirá de la nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de Postulación al Contralor General de Cuentas con el voto de 81 diputados que integran el pleno del Congreso de la República.

El Contralor es electo para un período de cuatro años, por lo que no puede ser reelecto.

Requisitos

Los requisitos legales para ser Contralor General de Cuentas son: