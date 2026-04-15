CC aún sin conocer amparos contra postuladora de fiscal general

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El próximo viernes, la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General podría elaborar la nómina de seis aspirantes, en medio de amparos que no han sido conocidos.

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Un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad mantienen en vilo el proceso de la comisión de postulación para elección de fiscal general.

Esta acción sugieren dudas sobre la manera en que la postuladora califica los expedientes, por lo que su resolución podría cambiar la integración de la nómina, programada para el próximo viernes.

Hasta el momento, la Corte de Constitucionalidad, cuyos magistrados tomaron posesión el pasado 14 de abril, aún no han sesionado para conocer este amparo.

De hecho, los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera solicitaron a la presidenta Anabella Morfín, que sesionaran para conocer el tema

Según la página de la CC, hasta ahora no hay ninguna convocatoria a sesión de pleno de la CC, desde el 8 de abril no se han reportado sesiones.

El amparo

El amparo fue interpuesto por la Fundación Contra el Terrorismo ante la CC. Además, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), interpuso otro, pero en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ).

Ambos sugieren que no se evalúa correctamente a los aspirantes, en especifico por el ejercicio profesional, ya que algunos consideran que los años como juez no cuentan como ejercicio profesional de abogacía, y otros aseguran que sí.