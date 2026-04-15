CSJ amplía excedencia al ministro Marco Antonio Villeda

La CSJ amplió la excendecia a Marco Antonio Villeda para que pueda continuar como ministro de Gobernación.
Te interesa: ¡Asumirá como ministro! CSJ otorga permiso al juez Marco Antonio Villeda
Marco Antonio Villeda podrá continuar como ministro de Gobernación, luego que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizara ampliar la excedencia al funcionario.
Según se informó por parte de la CSJ, la excedencia será de un año y vencerá en abril de 2027.
Este permiso especial fue otorgado en octubre de 2025, para que Villeda pudiera asumir como ministro de Gobernación y dejar en pausa su carrera como juez.
Además, la excedencia se da mientras Villeda participa como aspirante a fiscal general en la Comisión de Postulación.