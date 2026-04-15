Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

CSJ amplía excedencia al ministro Marco Antonio Villeda

  • Por Dulce Rivera
15 de abril de 2026, 14:24
La CSJ amplió la excedencia al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Foto: Soy502/archivo)

La CSJ amplió la excedencia al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Foto: Soy502/archivo)

La CSJ amplió la excendecia a Marco Antonio Villeda para que pueda continuar como ministro de Gobernación. 

Te interesa: ¡Asumirá como ministro! CSJ otorga permiso al juez Marco Antonio Villeda

Marco Antonio Villeda podrá continuar como ministro de Gobernación, luego que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizara ampliar la excedencia al funcionario. 

Según se informó por parte de la CSJ, la excedencia será de un año y vencerá en abril de 2027.

Este permiso especial fue otorgado en octubre de 2025, para que Villeda pudiera asumir como ministro de Gobernación y dejar en pausa su carrera como juez. 

Además, la excedencia se da mientras Villeda participa como aspirante a fiscal general en la Comisión de Postulación. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar