CC deja sin efecto resolución y advierte al juez Fredy Orellana

La CC dejó sin efecto la resolución que emitió el juez Fredy Orellana, con la que buscaba anular todo lo actuado por el partido político Movimiento Semilla.

EN CONTEXTO: Diputados electos por Movimiento Semilla denuncian a juez Fredy Orellana

Ante las acciones planteadas en contra de la resolución del juez Fredy Orellana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron declarar con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución, de la sentencia que emitió la misma CC el 14 de diciembre de 2023.

Con esta resolución, la CC dejó, sin efecto, las resoluciones que emitió Orellana, en la que pedía al TSE se anulara todo lo actuado en referencia al Movimiento Semilla.

"Deje sin efecto toda resolución asumida en audiencia oral celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, dentro de la carpeta judicial identificada cero un mil setenta y nueve – dos mil veintitrés – cero cero doscientos treinta y uno (01079-2023-00231) por el Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, especialmente lo concerniente a la "nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla"; y b) los oficios de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, dirigidos a la Dirección de Asuntos jurídicos del Congreso de la República de Guatemala y a la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, (respectivamente) por medio de los cuales, el referido Juzgador hace de conocimiento de la realización de la audiencia oral referida en el inciso que precede, así como decisorias que en ellos comunica", se lee en la resolución.

Además, en la resolución, la CC señala: "Previene a toda autoridad que, de conformidad con los principios de Supremacía Constitucional y de legalidad, y con el fundamento de que todo organismo del Estado está sometido a la Constitución y a la Ley en el ejercicio de sus funciones, tomen las medidas necesarias y por medio de los mecanismos idóneos para hacer cumplir lo dispuesto por este Tribunal".

La CC también emite una advertencia al juez Fredy Orellana.

"Advierte al Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente lo resultados del proceso electoral son inalterables", se lee en el documento.

La resolución de Orellana

El juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, giró oficios al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que procedieran a desconocer a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla.

En los documentos señala que ordena en virtud de lo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

En el caso del TSE el juez pide que se "proceda a darle cumplimiento a dicha orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondiente" en un plazo de 2 horas bajo el apercibimiento de que su incumplimiento provocará que se certifique lo conducente al responsable de ejecutar la acción.

Mientras que el oficio girado al Congreso menciona que debe conocerse "para los efectos jurídicos correspondientes según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo".

En ambas situaciones el propósito sería que tanto el Organismo Legislativo como el Tribunal Supremo Electoral desconozcan a los funcionarios que fueron electos por ese partido político.