Diputados electos por Movimiento Semilla denuncian a juez Fredy Orellana

-

Congresistas aseguran que el juez se atribuyó funciones que no le competen.

OTRAS NOTAS: Juez Orellana pide al Congreso y TSE que desconozca a funcionarios de Semilla

Diputados electos por el partido político Movimiento Semilla informaron que pusieron una denuncia penal en contra del juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.

El diputado José Carlos Sanabria, en una conferencia de prensa y acompañado de cinco parlamentarios más, informó que "presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP)" contra el juez por emitir resoluciones que buscan instigar un rompimiento constitucional.

"Lo hemos denunciado por la comisión de los siguientes delitos, abuso de autoridad con propósito electoral, abuso de autoridad, sedición, desobediencia y prevaricato", declaró Sanabria.

Diputados electos por el partido político Movimiento Semilla informaron que denunciaron al juez séptimo Fredy Orellana. pic.twitter.com/oiTEGIoP1X — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) October 27, 2025

El legislador aseguró que la razón de acudir al MP es porque: "En muy poco tiempo esa institución será descontaminada, volverá a ser imparcial y podrá por fin empezar a perseguir a los verdaderos delincuentes".

"Para perseguir a los delincuentes hay que denunciarlos, hay que señalarlos. Los resultados del último proceso electoral fueron protegidos por la Corte de Constitucionalidad en diciembre de 2023, la que emitió una sentencia de amparo que debe ser cumplida", indicó el congresista.

Agregó que "emitir una resolución para emitir esa orden es un delito muy grave" y a pesar de ello el juez "decidió arrogarse poderes que la ley no le concede".

"Esta actitud sediciosa es contraria al orden constitucional y además constituye un insulto hacia la población, que está cansada que estén instrumentalizando a las instituciones para perseguir políticamente", aseveró el parlamentario.

Sanabria afirmó que "invadir la competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es un acto inaceptable" por lo que junto a sus compañeros están determinados a defender y proteger el orden constitucional.

El viernes pasado, Orellana giró oficios al Congreso de la República y el TSE para que desconozcan a los funcionarios electos por el partido político Movimiento Semilla.

Los legisladores denunciaron penalmente el juezo septimo penal. (Foto: Cortesía / Soy502)

En los documentos señala que ordena en virtud de lo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) "la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del comité pro formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla".

En el caso del TSE el juez pide que se "proceda a darle cumplimiento a dicha orden judicial de manera inmediata con todos los efectos jurídicos correspondiente".

Mientras que el oficio girado al Congreso menciona que debe conocerse "para los efectos jurídicos correspondientes según la Ley Orgánica del Organismo Legislativo".