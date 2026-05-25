La CC declaró sin lugar acciones de amparo contra la elección de Mazariegos

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El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las acciones de amparo que buscaban invalidar la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), período 2026-2030.

En su sesión ordinaria convocada para este lunes 25 de mayo, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), denegó las acciones de amparo que ponían en duda la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (Usac).

Pese a que no sabe con exactitud el argumento de cada una de las resoluciones, según la agenda establecida 15 de las 16 acciones presentadas fueron declaras sin lugar.

En la mayoría de dichas acciones, el acto reclamado estaba relacionado con la exclusión de varios cuerpos electorales de la elección efectuada el pasado 8 de abril, en donde fue reelecto Mazariegos por los próximos cuatro años.

Extraoficialmente se conoció que los magistrados que votaron a favor de denegar estas acciones fueron: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Marisol Rivera.

Acciones pendientes

Otro dato importante es que estás acciones fueron presentas por los interponentes días después de efectuada dicha elección y de que el Consejo Superior Universitario (CSU), validará la designación de Mazariegos.

Entre las quejas presentadas sobresalen las interpuestas por los diputados Sonia Gutiérrez, del partido Winaq, José Toledo y David Illescas, ambos electos por el partido político cancelado Movimiento Semilla.

Además, de presentada por la Asamblea de Colegios Profesionales que impugnó la exclusión de varios profesionales electos en sus respectivos entes gremiales.

Suspenden elección

El pasado 4 y 5 de mayo, el juzgado Décimo Quinto del Ramo Civil, y Décimo Primero del Ramo Civil, constituidos en Tribunal de Amparo suspendieron la elección de Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para el período 2026-2030.

En ambas acciones , el acto reclamado estuvo relacionado con la decisión del Cuerpo Electoral Universitario integrado por Santos de Jesús Dávila, en su calidad de rector en funciones, Brando Oswaldo Samayoa Arias, estudiante, y Wendy López Dubón, representante profesional, de efectuar la elección de rector el 8 de abril con irregularidades señaladas por los amparistas.

Además, se suspende la confirmación de la elección de Mazariegos, según lo aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU), en su sesión ordinaria del pasado 17 de abril.

Manifestación

Este día, previo a conocer lo resuelto por la CC un grupo de personas se manifestó a las afueras del edificio de la CC, en donde al decir del actual secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), tanto estudiantes, docentes y profesionales se reunieron para visibilizar lo que esta sucediendo en la alta corte constitucional en el país.

Un grupo de estudiantes, docentes y profesionales demandaron de Corte de Constitucionalidad (CC) actuar con independencia. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Agregó que la razón de su presencia es para recordarles a los magistrados de la CC que deben actuar con independencia, apegada al Derecho y no sólo resuelva de acuerdo a la Constitución y el resto de amparos que aún están pendientes, pues señaló que no sólo son los 16 que conocieron, sino que van más de 30 por la elección de Mazariegos como rector de la Usac.

Dijo que, al parecer, la acción pendiente por conocer es la presentada por el Colegio de Ingenieros, el cual adolece de una serie de irregularidades, entre las que se señala que, según su normativa interna los Colegios Profesionales tiene su propia regulación, la cual fue irrespetada y fue el ente electoral universitario quien lo conoció, lo cual no le compete, apuntó.