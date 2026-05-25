El papa León XIV pide en su primera encíclica luchar contra el "dominio" de la IA

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La primera encíclica de León XIV "Magnifica Humanitas", menciona entre sus textos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente.

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El papa León XIV pidió luchar contra el "dominio" de la inteligencia artificial (IA) en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa".

El texto de 130 páginas, llamado "Magnifica Humanitas" ("Magnífica humanidad"), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente.

Dada la importancia del documento, el papa lo presentó él mismo junto a expertos en IA, entre ellos el cofundador de la compañía Anthropic, Christopher Olah.

"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el papa, pidiendo "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".

Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas. (Foto: AFP)

Actores económicos y tecnológicos

El papa denuncia también que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos "no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso".

Citando entre otros a Platón o J.R.R. Tolkien por su lucha contra la deshumanización, el papa estadounidense critica las "nuevas formas de esclavitud" para extraer los recursos necesarios para la IA y pide soluciones tecnológicas más sostenibles "para reducir el impacto sobre el medioambiente y cuidar nuestra Casa común".

"En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de los materiales de los que se obtienen las tierras raras", un grupo de metales esenciales para la tecnología moderna.

"Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculos no se interrumpa", denuncia el papa.

Más allá de los desafíos tecnológicos, el papa advierte sobre el riesgo de "deshumanización", alertando contra una visión del ser humano reducido a su rendimiento o a datos explotados por máquinas.

Sin mencionar nombres, el soberano pontífice reitera la necesidad de "superar la teoría de la 'guerra justa'", y lamenta que la humanidad esté "cayendo en la cultura violenta del poder" que normaliza la guerra como "instrumento de política internacional".