Rafael Jódar arrasa en su debut en Roland Garros mientras Wawrinka se despide

El tenis español volvió a ilusionarse en Roland Garros con el prometedor debut de Rafael Jódar, quien superó con autoridad su primer partido en el cuadro principal del Grand Slam parisino, en una jornada marcada también por la emotiva despedida del suizo Stan Wawrinka.
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El joven madrileño de 19 años mostró personalidad y contundencia sobre la arcilla francesa al vencer 6-1, 6-0 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic, pese a las altas temperaturas registradas durante la jornada.
Jódar, considerado una de las nuevas promesas españolas sobre tierra batida, dio así el primer paso en un torneo donde figuras como Rafael Nadal y Carlos Alcaraz también comenzaron construyendo su historia con triunfos en sus estrenos.
"Las condiciones eran complicadas para todos, pero había que adaptarse y manejar bien el desgaste físico", comentó el español tras el encuentro.
En la siguiente ronda enfrentará al australiano James Duckworth, actualmente ubicado en el puesto 81 del ranking.
Mientras Jódar empieza a abrirse camino en París, Wawrinka vivió una jornada cargada de nostalgia. El campeón de Roland Garros en 2015 quedó eliminado tras perder ante el neerlandés Jesper de Jong por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4.
A sus 41 años, el veterano suizo disputó probablemente su último partido en el torneo francés, donde durante más de dos décadas dejó actuaciones memorables. El público de la pista Simonne-Mathieu lo ovacionó tras el encuentro, en reconocimiento a su trayectoria y a su característico revés a una mano.
La organización del torneo también rindió homenaje al suizo con un video especial en el que aparecieron Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic y Alcaraz, figuras que marcaron una de las épocas más exitosas del tenis mundial.