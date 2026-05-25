El City sale a festejar y Mánchester despide a Guardiola

Los citizens vivieron este lunes un momento especial junto a sus aficionados al celebrar por las calles de Mánchester los títulos conquistados en la temporada que se despide el entrenador Pep Guardiola, quien puso fin a una exitosa etapa de diez temporadas al frente del conjunto ciudadano.
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Desde tempranas horas, la plantilla del City recorrió la ciudad en un autobús especial acompañado por miles de aficionados, quienes celebraron la obtención de la FA Cup y la Copa de la Liga, títulos que permitieron cerrar la campaña con dos nuevas coronas para el club inglés.
Durante el recorrido, Guardiola compartió con los seguidores, saludó a los presentes y disfrutó junto a sus jugadores de una despedida cargada de emoción. Posteriormente, el club organizó un evento especial en homenaje al técnico español, recordando todos los trofeos conquistados durante su ciclo en Manchester, donde logró sumar 20 títulos.
La celebración también contó con la presencia de ex dirigidos y figuras del fútbol inglés, entre ellos Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich, además de Jack Grealish, ahora jugador del Everton.