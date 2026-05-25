Ley Antilavado: pese a presión de sectores, Congreso aprobará iniciativa en junio

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El sector empresarial presiona por aprobación ante riesgo de sanciones internacionales y el Congreso busca consensos para evitar cambios que debiliten la normativa.

El Congreso a prevé retomar el próximo 2 de junio la discusión en el pleno de la Ley Antilavado con enmiendas en medio de llamados del sector empresarial y de distintos diputados para avanzar con la normativa y evitar sanciones internacionales para Guatemala.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó que el lunes 1 de junio se realizará una última reunión con los jefes de bloque y equipos técnicos para afinar consensos y firmar acuerdos relacionados con las enmiendas de la iniciativa.

"No queremos golpear la ley para que no pase la GAFI Lo que vamos a hacer es no meter enmiendas que puedan desautorizar la ley con los organismos internacionales", expresó Contreras tras finalizar la sesión.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó que el lunes 1 de junio se realizará una última reunión con jefes de bloque y equipos técnicos para afinar consensos y firmar acuerdos relacionados con las enmiendas de la iniciativa.#Congreso #LeyAntilavado pic.twitter.com/CrVSEDFDn7 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 25, 2026

Según explicó, la intención es evitar cambios que puedan debilitar la propuesta frente a organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Contreras aseguró que buscan alcanzar un consenso bastante racional y evitar modificaciones que desautoricen la ley.

Agenda para junio

Detalló que el martes 2 de junio se desarrollará primero una sesión solemne y después se continuará con la agenda ordinaria.

Entre los puntos previstos se encuentra la integración de la comisión postuladora para Contralor General de Cuentas, Ley de Educación Escolar, que será enviada a comisión, y el conocimiento de la Ley Antilavado.

Además, indicó que ya se dejó programada una continuación del debate para el 3 de junio, en caso de que la discusión no concluya el mismo martes.

Reuniones entre bloques y técnicos permitieron avanzar hacia nuevos consensos políticos. (Foto: Archivo/Soy502)

"Los jefes de bloque han aceptado estas disposiciones. Y espero que mantengan la tranquilidad que tenían hoy. Hoy fue una reunión muy productiva", indicó.

Empresarios mantienen presión

La discusión de la normativa ocurre luego de que este 25 de mayo el sector empresarial urgiera al Congreso aprobar la ley, advirtiendo sobre posibles efectos económicos si Guatemala ingresa a una "lista gris" internacional.

Al respecto, Contreras respaldó a las cámaras empresariales e indicó que existe preocupación por el impacto que tendría sobre el sistema bancario, las inversiones y las remesas familiares.

Señaló que comparte la preocupación del sector privado ante posibles restricciones financieras internacionales.

Diputados buscan consensos para evitar cambios que debiliten la normativa. (Foto: Archivo/Soy502)

Más consensos

La diputada Sonia Gutiérrez consideró que la aprobación de la normativa ya no tiene marcha atrás y afirmó que en las últimas reuniones se han alcanzado mayores consensos entre bancadas, autoridades financieras y equipos técnicos.

Señaló que algunas bancadas intentaron retrasar el avance de la iniciativa, aunque indicó que la presión internacional y las advertencias económicas terminaron por acelerar las negociaciones.

El sector empresarial alertó sobre posibles incrementos de hasta 40% en costos de remesas si no se aprueba la normativa contra el lavado de dinero. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Es muy lamentable decir que si no es por ciertos actores que presionan, pareciera que no hubiera pasado nada. Entonces, eso sí es lamentable porque creo que el Congreso se vio forzado, obligado por tres, cuatro bancadas que de alguna manera buscaban obstruir", expresó.

También indicó que Guatemala debe alinearse a las recomendaciones del GAFI para reducir el riesgo de sanciones y mantener estándares internacionales en materia financiera.

Un panorama más claro

El presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, afirmó que existe un panorama más claro sobre el rumbo de la iniciativa y dijo mantener optimismo con prudencia sobre la posibilidad de aprobarla en tercera lectura y por artículos el 2 de junio.

"Ha habido avances importantes en esa discusión y yo soy optimista, con prudencia, pero optimista de que ese día 2 de junio la vamos a poder aprobar ya en tercera lectura y por artículos", indicó.

Estrada también señaló que las conversaciones han avanzado significativamente.

El diputado también indicó que la discusión ocurre en medio de presiones internacionales y preocupaciones por posibles afectaciones a las remesas y al sistema financiero guatemalteco.

Bancadas afinan enmiendas antes de llevar la iniciativa al pleno el próximo 2 de junio. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

"Hay todo tipo de presiones todo el tiempo, y yo creo que hay conciencia de que el tema es urgente. Hoy hablamos también de cómo el tema del golpe que da las remesas, la normativa que sacaron bloqueando cuentas de migrantes... cómo el tema se puede contaminar con el tema lavado o cómo el tema de pasar ley de lavado puede hacer que el país tenga un poco más de puntitos para poder gestionar que no tomen esas medidas tan fuertes. Entonces, yo creo que las cosas se juntan para hacer que haya más conciencia de que es importante aprobar esta ley", expresó.