CC le ordena al Congreso reanudar sesión para elegir a Primer Secretario

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo que obliga al Congreso de Guatemala a retomar la plenaria para la elección del Primer Secretario, esto tras la salida de Karina Paz de la Junta Directiva del Congreso

El pasado 1 de noviembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo para que la Junta Directiva del Congreso retome la plenaria para elegir al primer secretario, sesión que quedó pausada el 28 de octubre por falta de cuórum.

Según la orden, el Congreso deberá sesionar este martes 4 de noviembre a las 14:00 horas, para así retomar la moción privilegiada relacionada con la elección para llenar la vacante que dejó Karina Paz desde marzo de este 2025.

Cabe mencionar que desde la salida de Paz, la Primera Secretaría ha permanecido vacante por meses, generando una parálisis en la plena integración de la Junta Directiva.

Ante la falta de acción, diputados de oposición presentaron un amparo en la CC para obligar a la Junta Directiva a retomar la elección del puesto.

El retiro de Karina Paz

Luego de 14 meses fungiendo como primera secretaria del Congreso, Karina Paz confirmó el pasado viernes 28 de marzo que dejaría de ser parte de la Junta Directiva del Congreso, debido a un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Durante una conferencia de prensa, en aquella ocasión, la legisladora se despidió del cargo de primera secretaria, y se dijo orgullosa de haber servido al país desde ese puesto.

La orden de la CC ocurrió tras su separación del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), lo que motivó su destitución del cargo directivo. El fallo generó una disputa de poder dentro del Organismo Legislativo.