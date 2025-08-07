CC ordena a Junta Directiva del Congreso notificar expulsión de diputados de la UNE

-

La CC amparó a la secretaria general de la UNE, Sandra Torres, para concretar la expulsión de tres diputados que fueron electos por ese partido.

El conflicto legal entre la excandidata presidencial Sandra Torres y el diputado Adim Maldonado dio un nuevo giro este jueves 7 de agosto.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Junta Directiva del Congreso informar sobre la expulsión del legislador y otros dos de sus aliados, quienes dejarían de ser parte del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Se trata de César Fión y León Felipe Barrera.

Los tres parlamentarios ya habían sido retirados de las filas del partido verde en febrero pasado, en lo que ellos denominaron "una expulsión exprés". Sin embargo, plantearon diversas acciones para frenar el proceso que los declararía como diputados independientes.

Ahora, cinco meses después de aquellas informaciones, la CC falló a favor de Torres y la salida de Maldonado, Fión y Barrera quedaría en firme.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso confirmó que ya recibió la notificación correspondiente, por lo cual el cambio de estatus de los diputados se daría en lo próximo.

Un conflicto que revive

Cabe resaltar que el conflicto a lo interno de la UNE no es nuevo y comenzó poco después de las elecciones generales de 2023, cuando Torres quedó en segundo lugar en la contienda por la Presidencia de la República.

Al asumir, los diputados electos por el partido verde se dividieron en dos: unos siguieron fieles a la expresidenciable y otros tomaron un camino opuesto, de la mano de Adim Maldonado.

Aunque inicialmente los segundos fueron mayoría, para los últimos meses del año pasado los aliados de Torres se fortalecieron, cuando Inés Castillo regresó al grupo. Ahora, él mantiene la dirigencia de la bancada.