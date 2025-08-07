Semilla, Vamos y UNE: la alianza que busca Presupuesto y Junta Directiva del Congreso

-

Las fuerzas se están moviendo en el Congreso, con una alianza impulsada por el oficialismo, pero sin Samuel Pérez.

El Congreso de la República ha iniciado su segundo período ordinario de trabajo y con ello empieza a emerger una nueva alianza, que buscaría decidir sobre el Presupuesto General de la Nación para el próximo año y la Junta Directiva 2026-2027.

El pasado lunes 4 de agosto, los jefes de bloque fueron convocados a su primera reunión semanal de este período, en la cual se definieron las agendas de las sesiones de martes 5 y jueves 7 de agosto; sin embargo, no fue ahí donde realmente se tomaron las decisiones.

Finalizado el receso parlamentario, los jefes de bloque se reunieron en el Congreso para analizar las agendas de las sesiones plenarias de esta semana. (Foto: Wilder López/Soy502)

Buscan aglutinar la mayoría de votos

Terminada la citada junta en el Palacio Legislativo, hubo una segunda reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

Ahí, los oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala se reunieron con el presidente del Congreso, Nery Ramos, y dirigentes de distintas facciones que hay en ese organismo, incluidas las bancadas mayoritarias, Vamos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El propósito fue consensuar una "agenda legislativa de país" y comenzar a establecer apoyos para la aprobación del Presupuesto 2026 y la nueva Directiva del parlamento. Así lo confirmó a Soy502, la diputada Godoy Palala.

Al Palacio Nacional fueron citados los jefes de distintas facciones que se han conformado en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

La convocatoria a esa junta no se hizo pública, por lo cual se desconocía que se hubiera desarrollado. Ahora, se sabe que entre los presentes también había miembros de los bloques Todos, Valor, Visión con Valores (Viva), Compromiso, Renovación y Orden (CREO) y de algunos grupos minoritarios.

El presidente Bernardo Arévalo también habría estado ahí. Aunque la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia negó su asistencia, la diputada Godoy confirmó que "llegó a saludar a algunos"; empero, diputados que estuvieron presentes dijeron a Soy502 que sí tuvo participación en las discusiones.

Hasta el momento, no hay claridad sobre la participación que habría tenido el presidente Bernardo Arévalo en la reunión con los jefes de bloque del Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin Samuel Pérez ni Luis Aguirre

Contrario a otras reuniones que se han celebrado en la sede del Ejecutivo con jefes de bloque, esta vez no estuvieron invitados dos figuras que se consideraban operadores del oficialismo en el parlamento: Samuel Pérez, electo por el Movimiento Semilla, y Luis Aguirre, de Cabal.

Ambos confirmaron su inasistencia, no obstante, su versión dista de la oficial. Según Pérez, no estuvo presente porque estaba fuera del país, mientras que Aguirre indicó que le hablaron previamente de la cita, pero su bancada "no negocia sus principios, y lo que piden (los oficialistas) no es viable", por lo que habría declinado.

El oficialismo ha marcado distancia con Samuel Pérez y Luis Aguirre. (Foto: Soy502)

A quienes tampoco se tomó en cuenta para la reunión fue a los integrantes de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y la facción de Vamos, fiel a Allan Rodríguez.

"Se habló con los jefes de bloque y jefes de facción que han manifestado disposición de trabajar con el Ejecutivo y han estado de acuerdo con lo que les hemos planteado", indicó Victoria Godoy, respecto de por qué se hicieron distinciones al convocar a la junta.

Además, remarcó que el oficialismo "nunca se va a sentar (a negociar) con Allan Rodríguez", pero aclaró que sí hay facciones dentro del bloque Vamos, con quienes sostienen conversaciones.

Según oficialistas, el expresidente del Congreso Allan Rodríguez es uno de los diputados con quienes no están dispuestos a negociar. (Foto: Archivo/Soy502)

Acordaron no llegar a la plenaria

Durante la sesión plenaria de este martes 5 de agosto fue notoria la ausencia de la gran mayoría de diputados. Algunos de los presentes criticaron la falta y recibieron críticas en las redes sociales debido a que se retomaban labores. Sin embargo, esto fue planificado.

La fuerza que tendría la nueva alianza liderada por Semilla se habría medido en la sesión plenaria de este martes 5 de agosto, pues la inasistencia de la mayoría de bancadas fue consensuada.

Aunque en la agenda figuraba el avance de iniciativas que impulsa el Gobierno, como la ley de antilavado, los oficialistas decidieron no presentarse al hemiciclo y así lo solicitaron a sus ahora aliados.

La razón fue que integrantes de Cabal buscarían aprobar de urgencia nacional una compensación económica para los expatrulleros de autodefensa civil (expac), lo cual, según la diputada oficialista, "afectaría las finanzas del Estado".

El oficialismo confirmó que tuvo injerencia en la inasistencia de diputados a la sesión en la que se buscaría aprobar una ley a favor de los expac, impulsada por Byron Tejeda y Luis Aguirre, de Cabal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Para Godoy, la manifestación de ese grupo frente al Congreso constituía "una encerrona, que pasaba por encima de acuerdos previos", y confirmó que hubo comunicaciones con diferentes bancadas para no llegar a la plenaria.

Cabe destacar que la ausencia de los diputados a esa sesión fue calificada por Samuel Pérez como "una traición al pueblo" y también fue duramente criticada por Luis Aguirre, entre otros legisladores que sí acudieron al hemiciclo.

Hoy se cometió una traición al pueblo de Guatemala. pic.twitter.com/lTYFlBsEY5 — Samuel Pérez (@samuel_pz) August 5, 2025

Las leyes que quieren aprobar

Tras lo ocurrido en esa plenaria, quedó en evidencia que los oficialistas no estarían de acuerdo en avalar más aportes económicos tampoco para los exmilitares, quienes han pedido una ampliación del programa que les brinda Q1 mil mensuales.

A decir de la entrevistada, en esta primera reunión con jefes de bloque aliados, se estableció una primera agenda para la cual se buscan votos. Entre las propuestas que figuran ahí destacan:

Ley Antilavado

Ley de Agilización de la Inversión Pública

Reformas a la Ley de Competencia

Ley del Sistema Portuario

Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto

Reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas

Protocolo de Adhesión al Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur

A esto se suma el proyecto de Presupuesto 2026, que es una de las apuestas de mayor trascendencia para el Ejecutivo en los últimos meses del año.

Godoy indicó que los fondos que plantea el Gobierno (por casi Q162 mill millones) son necesarios para cubrir nuevas plazas de maestros, estudios del metro y otros proyectos que están en puerta.

La parlamentaria descartó que haya "una negociación transaccional" al respecto u ofrecimientos de algún tipo de beneficio económico para los padres de la patria a cambio de apoyo para el plan de gastos del siguiente año o el resto de iniciativas que se promueven.