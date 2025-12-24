CC pide informe al Congreso por aprobación de presupuesto

La CC admitió para su trámite un amparo presentado por el abogado Diego Sagastume en contra de la aprobación del Presupuesto para 2026 y pide al Congreso un informe circunstanciado.
La Corte de Constitucionalidad solicitó a la Junta Directiva del Congreso de la República que en un plazo de 48 horas remita un informe circunstanciado por la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para 2026.
El informe requerido es porque la CC le dio tramite a un amparo que presentó el abogado Diego Sagastume en contra de la aprobación del Presupuesto y previo a decidir si otorga o no el amparo, necesita conocer las actuaciones.
El abogado Sagastume, explicó en su cuenta de X, que el amparo es por las violaciones de procedimiento que tuvo el Congreso, entre estas que la iniciativa no fue leída en el pleno del Congreso, además que el dictamen fue emitido excediéndose del tiempo que tenían para hacerlo, además, que al dictamen le faltan tres firmas de integrantes de la Comisión de Finanzas, entre otras razones.
Ahora, el Congreso deberá remitir el informe para que la CC resuelva si otorga o no el amparo.