CC rechaza apelación a fiscal Mirian Reguero y confirma juicio por tres delitos

La CC rechazó una apelación que había solicitado la fiscal Mirian Reguero y con esto confirma que debe enfrentar juicio por tres delitos.

El 27 de marzo de 2024, la fiscal Mirian Reguero sufrió un ataque armado en donde falleció su mamá, 15 días después fue capturada por una investigación que surgió a raíz del primer atentado en su contra.

El caso ha estado bajo reserva y por acciones legales había quedado en suspenso. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió la última acción presentada y que tenía suspendido el inicio de juicio en contra de Reguero.

En la resolución, la CC declaró sin lugar la apelación presentada, confirmando así el amparo que denegó la Corte Suprema de Justicia y la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.

Esta última dictó que la fiscal debe enfrentar juicio por los delitos de abuso de autoridad, lavado de dinero y responsabilidad de funcionarios o empleados públicos.

Captan el momento en que atacan a una agente fiscal, en la zona 9 capitalina. pic.twitter.com/Tu56MprVEM — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 27, 2024

Habría recibido Q60 mil

El Ministerio Público informó que la captura de la fiscal se debió por una investigación que inició en 2022, luego del primer atentado que sufrió en su contra.

Ese primer atentado se registró en octubre de 2022 y la Fiscalía de delitos de Narcoactividad empezó la investigación.

"A raíz de esa investigación, se advirtió de la presunta participación de la fiscal en la comisión de los delitos mencionados y el juez contralor ordenó su captura", aseguró el MP.

El 14 de febrero de 2023, esa Fiscalía capturó a tres personas vinculadas al primer ataque en contra de la fiscal.

Según la investigación preliminar, Reguero sufrió el primer atentado por un "ajuste de cuentas", porque presuntamente recibió dinero de una estructura criminal para realizar un trabajo, pero no cumplió.

En la resolución de la CC, se establece, como antecedentes, una denuncia que habría interpuesto Danilo Salazar Ordóñez, quien señaló que pagó Q60 mil a la fiscal Reguero para que recuperara una propiedad que le había sido despojada, pues en ese entonces, Reguero estaba asignada como fiscal especial en la Unidad de Estadas del Registro de la Propiedad de la Fiscalía Metropolitana.

El segundo ataque en contra de la fiscal, no tendría relación con el primero, pero sí por hechos similares, pues habría dado información sensible a organizaciones criminales, según explicó la fiscalía.