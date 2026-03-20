CC remite amparo a CSJ a favor de magistrados designados por el CANG

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La CC remitió a la CSJ la acción de amparo interpuesta por diputados oficialistas que pretende garantizar toma de posesión de magistrados nombrados por el CANG.

Por asunto de competencia, la Corte de Constitucionalidad (CC), traslado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una acción de amparo que pretende garantizar que los magistrados designados a la CC Astrid Lemus, titular, y Luis Fernando Bermejo, asuman sus cargos.

La acción fue presentada por diputados al Congreso de la República, electos por el suspendido partido político Movimiento Semilla, contra la fiscal Leonor Morales y la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, para que esta resuelva la solicitud por competencia.

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Elección

El pasado 12 de febrero la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), eligió a Lemus, como magistrada titular, y Bermejo, como suplente.

Durante la elección, el Ministerio Público (MP), a cargo de la Fiscal Leonor Morales, interrumpió en las instalaciones del Club La Aurora en dónde realizaba el proceso electoral para realizar una diligencia por presunta denuncia de que colegiados de ciencias afines estarían votando en dicha elección.

Esto como consecuencia de que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo había resuelto excluir de este proceso electoral a los colegiados de ciencias afines.

Integración

El pasado martes 17 de marzo, el pleno de diputados del Congreso de la República aprobó el Decreto 8-2026, mismo con el que se integra la CC y se confirma los magistrados titulares y suplentes de la CC designados por las cinco instituciones que conforman la alta Corte en materia constitucional, período 2026-2031.

Además, también avaló el Decreto 10-2026 con el que se convoca a los magistrados de próxima CC a prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República.