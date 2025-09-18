CCG anuncia CyberDays.gt 2025: cinco días de compras digitales

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) anunció el regreso de CyberDays, el evento digital que conecta a miles de consumidores con diferentes marcas a través de ofertas en línea. La séptima edición se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre.
Organizado desde 2019 por la CCG y su Departamento de Comercio Electrónico, el evento busca impulsar el crecimiento del comercio electrónico en el país.
En la edición 2024 participaron más de 230 mil consumidores y para este año la proyección es superar los 300 mil.
¿Cómo participar como empresa?
- Elegir el paquete de participación que se ajuste a la marca.
- Preparar ofertas y productos para la plataforma y medios aliados.
- Activar el canal digital del 13 al 17 de octubre.
Beneficios para las marcas
- Acceso al público digital, con un crecimiento del 28% en compradores online.
- Alcance más allá de la capital.
- Uso de canales de venta consolidados, especialmente redes sociales.
- Preferencia de los consumidores por métodos de pago seguros.
- Participación en categorías de alta demanda.
- Visibilidad en un entorno de innovación y estrategias omnicanal.
Beneficios para los consumidores
Durante los cinco días, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 80% en categorías como electrodomésticos, tecnología, celulares, viajes, moda, accesorios, audio y video, ferretería, mobiliario y hogar.
Para aprovechar las promociones, solo es necesario ingresar a www.cyberdays.gt, elegir la categoría de interés y acceder a la tienda participante para completar la compra y seleccionar el método de pago y entrega.