CCG anuncia CyberDays.gt 2025: cinco días de compras digitales

-

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) anunció el regreso de CyberDays, el evento digital que conecta a miles de consumidores con diferentes marcas a través de ofertas en línea. La séptima edición se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre.

Organizado desde 2019 por la CCG y su Departamento de Comercio Electrónico, el evento busca impulsar el crecimiento del comercio electrónico en el país.

“ CyberDays.gt se posiciona como una plataforma para las marcas que desean expandir su presencia digital y maximizar sus ventas. ” María Canahuí , coordinadora del Departamento de Comercio Electrónico de la CCG.

En la edición 2024 participaron más de 230 mil consumidores y para este año la proyección es superar los 300 mil.

¿Cómo participar como empresa?

Elegir el paquete de participación que se ajuste a la marca.

Preparar ofertas y productos para la plataforma y medios aliados.

Activar el canal digital del 13 al 17 de octubre.

“ El evento representa una oportunidad para que las empresas amplíen su alcance y fortalezcan su presencia en línea. ” Josué López , gerente general de la Cámara de Comercio de Guatemala.

Beneficios para las marcas

Acceso al público digital, con un crecimiento del 28% en compradores online.

Alcance más allá de la capital.

Uso de canales de venta consolidados, especialmente redes sociales.

Preferencia de los consumidores por métodos de pago seguros.

Participación en categorías de alta demanda.

Visibilidad en un entorno de innovación y estrategias omnicanal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cyberdays Guatemala (@cyberdaysguatemala)

Beneficios para los consumidores

Durante los cinco días, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 80% en categorías como electrodomésticos, tecnología, celulares, viajes, moda, accesorios, audio y video, ferretería, mobiliario y hogar.

Para aprovechar las promociones, solo es necesario ingresar a www.cyberdays.gt, elegir la categoría de interés y acceder a la tienda participante para completar la compra y seleccionar el método de pago y entrega.