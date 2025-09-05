CDAG renovará 27 mil butacas del Estadio Nacional y abre licitación pública

-

La CDAG publicó la licitación para reemplazar 27 mil butacas del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) lanzó una licitación pública para la compra, desinstalación e instalación de 27 mil butacas en el graderío principal del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en donde se realizan una serie de remodelaciones.

La convocatoria fue publicada el 5 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial y está dirigida a empresas individuales o jurídicas interesadas en participar en el concurso.

Cambiarán 27 mil asientos en el Estadio Nacional como parte de su remodelación. (Foto: CDAG)

Las ofertas deben registrarse electrónicamente a través del portal www.guatecompras.gt bajo el NOG 26905930, antes de la entrega física, programada para el martes 14 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. en el Palacio de los Deportes, zona 5.

El proyecto contempla tres fases de entrega y debe completarse en un máximo de seis meses.

Las empresas participantes deben contar con al menos dos años de experiencia en la venta o instalación de butacas, o en mantenimiento y remodelación de edificios. Además, deberán presentar dos muestras físicas de asientos color blanco con su ficha técnica o folleto, las cuales serán evaluadas por la Subgerencia de Gestión Nacional de la CDAG para verificar su calidad y durabilidad.

Detalles del concurso

Entrega en 3 fases:

Fase 1: 9 mil butacas

Fase 2: 9 mil butacas

Fase 3: 7,500 butacas + 1,500 empacadas

Plazo total: máximo 6 meses calendario

Muestras requeridas:

2 butacas físicas color blanco

Ficha técnica o folleto

Serán evaluadas por la Subgerencia de Gestión Nacional de CDAG para validar calidad y durabilidad.

CDAG lanzó una licitación pública para la compra, desinstalación e instalación de 27 mil butacas en el graderío principal. (Foto: CDAG)

Una vez recibidas las ofertas, la Junta de Licitación evaluará los documentos, precios y muestras, y emitirá un dictamen técnico para seleccionar la propuesta más adecuada.