CDAG renovará 27 mil butacas del Estadio Nacional y abre licitación pública

La CDAG publicó la licitación para reemplazar 27 mil butacas del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.
Otras noticias: Este será el cambio más significativo del nuevo Estadio Doroteo Guamuch
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) lanzó una licitación pública para la compra, desinstalación e instalación de 27 mil butacas en el graderío principal del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en donde se realizan una serie de remodelaciones.
La convocatoria fue publicada el 5 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial y está dirigida a empresas individuales o jurídicas interesadas en participar en el concurso.
Las ofertas deben registrarse electrónicamente a través del portal www.guatecompras.gt bajo el NOG 26905930, antes de la entrega física, programada para el martes 14 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. en el Palacio de los Deportes, zona 5.
El proyecto contempla tres fases de entrega y debe completarse en un máximo de seis meses.
Las empresas participantes deben contar con al menos dos años de experiencia en la venta o instalación de butacas, o en mantenimiento y remodelación de edificios. Además, deberán presentar dos muestras físicas de asientos color blanco con su ficha técnica o folleto, las cuales serán evaluadas por la Subgerencia de Gestión Nacional de la CDAG para verificar su calidad y durabilidad.
Detalles del concurso
- Entrega en 3 fases:
- Fase 1: 9 mil butacas
- Fase 2: 9 mil butacas
- Fase 3: 7,500 butacas + 1,500 empacadas
Plazo total: máximo 6 meses calendario
Muestras requeridas:
- 2 butacas físicas color blanco
- Ficha técnica o folleto
- Serán evaluadas por la Subgerencia de Gestión Nacional de CDAG para validar calidad y durabilidad.
Una vez recibidas las ofertas, la Junta de Licitación evaluará los documentos, precios y muestras, y emitirá un dictamen técnico para seleccionar la propuesta más adecuada.