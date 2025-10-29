CELAC se pronuncia por acontecimientos recientes en Guatemala

-

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) recordó la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Este 27 de octubre de 2025, los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron su preocupación por los recientes acontecimientos en Guatemala.

La CELAC se pronunció luego de que presidente Bernardo Arévalo expresara su posición, en cuanto a las acciones tomadas por el Ministerio Público y el juez Fredy Orellana sobre la conformación del partido Movimiento Semilla y la orden hecha al Tribunal Supremo Electoral de acatar la resolución del juzgador.

Posibles implicaciones

Asimismo, mencionaron que se mantienen atentos a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país.

La CELAC reafirmó la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas que conforman la Constitución de la República y el Estado de derecho.

También resaltaron que se debe respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que en las elecciones generales de 2023 resultaron en la elección de Bernardo Arévalo como presidente constitucional.

Concluyeron con que su objetivo seguirá siendo acompañar a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y salvaguardar el orden constitucional.