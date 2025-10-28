CNE rechaza intento de golpe de Estado de Consuelo Porras y Fredy Orellana

El Consejo Nacional Empresarial (CNE) emitió una contundente postura ante la crisis democrática, rechazando el intento de golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional impulsado por la Fiscal General Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana.
El CNE se ha pronunciado ante un nuevo intento por violar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones generales de 2023 y la amenaza de un rompimiento del orden constitucional.
La entidad mostró preocupación y rechazo ante el intento de golpe de Estado por parte de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Asimismo, afirma que "sus acciones buscan desconocer los resultados de las elecciones de 2023, socavar la legitimidad del gobierno electo y perpetuar la impunidad institucional".
Ante este panorama, insta a la Corte de Constitucionalidad a ejercer con firmeza su papel como garante último del orden constitucional, protegiendo la voluntad popular y deteniendo cualquier intento de ruptura democrática.
La preocupación del CNE sobre el rompimiento constitucional refleja el debate nacional sobre si el MP y el juez exceden sus límites legales. Expertos han cuestionado la capacidad de estas entidades para anular el resultado electoral, lo que profundiza la tensión democrática en el país.