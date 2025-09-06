La celebración de un baile en Izabal termina en tragedia

Lo que comenzó como un festejo, terminó con la muerte de cuatro personas.
OTRAS NOTICIAS: Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre
La celebración de un baile que se organizó en la Finca Yaqui, Los Amates, Izabal, terminó en masacre, cuando dos hombres y dos jóvenes fueron asesinados a tiros.
Según informaron comunitarios, dos de las víctimas quedaron en el campo en donde se realizaba el festejo.
Los otros dos cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica, debido a que habían intentado escapar, sin embargo, fueron alcanzados por los criminales.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), trabajan en la escena para las averiguaciones de rigor.
Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del crimen.