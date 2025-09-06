Versión Impresa
La celebración de un baile en Izabal termina en tragedia

  • Con información de Eunice Valdez/Colaborador
06 de septiembre de 2025, 09:52
Cuatro personas fallecieron en el lugar. (Foto: Eunice Valdez)

Lo que comenzó como un festejo, terminó con la muerte de cuatro personas.

La celebración de un baile que se organizó en la Finca Yaqui, Los Amates, Izabal, terminó en masacre, cuando dos hombres y dos jóvenes fueron asesinados a tiros.

Según informaron comunitarios, dos de las víctimas quedaron en el campo en donde se realizaba el festejo.

Los otros dos cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica, debido a que habían intentado escapar, sin embargo, fueron alcanzados por los criminales.

Las cuatro víctimas aún no han sido identificados. (Foto: Eunice Valdez)
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), trabajan en la escena para las averiguaciones de rigor. 

Hasta ahora se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del crimen.

