Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre

¡Evita salir! Para este viernes 12 se esperan dos olas grandes de tránsito.
Los festejos patrios comenzarán a partir del viernes 12, con el encendido de las antorchas.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta actividad ocasionará dos olas de tránsito en distintos horarios.
La primera ola será durante la mañana, antes del mediodía, ya que estudiantes de distintos centros educativos recorrerán varios puntos de la capital.
La segunda ola será en la tarde y noche, cuando personas comiencen a llegar a la Plaza Obelisco. A eso de las 19:00 horas más vecinos se acercarán a la plaza, actividad que durará hasta la madrugada del día siguiente.
Autoridades de tránsito recomiendan evitar salir en horas pico, o bien quedarse en casa. También sugieren a las empresas recurrir al trabajo remoto y evitar reuniones laborales.
Las rutas más congestionadas serán:
- Avenida Reforma
- Avenida Las Américas
- Bulevar Los Próceres
- Bulevar Liberación
Montejo sugiere tomar estas rutas alternas:
- El Anillo Periférico
- La nueva Calle Martí
- Calzada La Paz
- El bulevar La Asunción
- Centro Cívico