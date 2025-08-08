"La Cenicienta" el cuento de hadas que regresa a las tablas

-

"La Cenicienta", uno de los cuentos de hadas más queridos por generaciones está en escena en Guatemala.

Disfruta con tu familia y amigos el relato de una joven bondadosa y trabajadora que, a pesar de las adversidades y el maltrato de su madrastra y hermanastras, encuentra un final feliz gracias a su amabilidad y a la ayuda de un hada madrina (o un ser mágico similar).

Foto: 5ta. Columna.

Se dice que esta es la vida de Ródopis (artista y conversadora de la Antigua Grecia), relatada por el geógrafo griego Estrabón, entre el 7 a. C. y el 23 d. C., una esclava griega que se casa con el rey de Egipto. Muchos consideran que esta es la variante más antigua y luego se trasladó a toda Europa y al resto del mundo.

Esta historia de tradición oral, pasó a la escritura y luego al cine y a las tablas para destacar la perseverancia, la bondad y la justicia.

Foto: 5ta. Columna.

¿Dónde y cuándo verla?

Puedes disfrutarla los domingos de agosto a las 11:00 horas, en el "Teatro Dick Smith" del IGA, Ruta 1 4-05, zona 4.

Foto: 5ta. Columna.

Precios y dónde obtener las entradas

Platea Q150

Palco Q125

Las entradas están a la venta aquí en Ticketgt o en taquilla el día del evento. Más información en Culturales Iga, aquí.