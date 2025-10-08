El Centro Maya Guatemalteco brinda apoyo a migrantes en Florida

-

El trabajo se hace comprometido en la búsqueda de comunidades más justas e inclusivas.

Lo que comenzó como una respuesta compasiva a una crisis humanitaria, se ha convertido en una red de apoyo vital para miles de familias migrantes. El Centro Guatemalteco Maya (TGMC), fundado en 1992 por el Padre Frank O'Loughlin, celebra más de 30 años de servicio a comunidades indígenas guatemaltecas-mayas y migrantes en el sur de Florida.

La trayectoria del Padre Frank O'Loughlin es testimonio de una vida dedicada a la justicia social. En los años 70, trabajó junto a César Chávez en el movimiento de trabajadores agrícolas, abogando por condiciones laborales dignas. En los 80, como párroco en Indiantown, Florida, se encontró con refugiados mayas que huían del genocidio en Guatemala. Esta experiencia lo llevó a fundar TGMC, con la misión de brindar asistencia integral a quienes enfrentaban barreras tanto lingüísticas, culturales y hasta legales.

Hoy, la fundación TGMC atiende a más de 16 mil personas al año de 28 países. Su enfoque se centra en la educación, la salud, la inmigración, la preservación cultural y el fortalecimiento familiar. "Creemos que todos tienen derecho a vivir con paz espiritual y dignidad", afirma el equipo del centro.

El Centro Guatemalteco Maya fue fundado en 1992 por el Padre Frank O'Loughlin. (Foto: The Guatemalan Maya Center)

El poder de la unión

El trabajo de TGMC no sería posible sin el apoyo de sus socios locales y nacionales. Estas alianzas permiten ampliar el alcance de sus programas y garantizar servicios esenciales a quienes más lo necesitan. La colaboración refleja un compromiso en la búsqueda de comunidades más justas e inclusivas.

La organización cuenta con programas y entre sus iniciativas destacan los siguientes:

Servicios Sociales: Asistencia inmediata, preparación para emergencias climáticas y eventos comunitarios.

Escuelita Maya: Educación preescolar y cuidado después de clases que promueve el desarrollo integral y el orgullo cultural.

Clínica Maya: Atención médica gratuita o de bajo costo, educación sobre enfermedades crónicas y prácticas curativas tradicionales.

Despensa de alimentos: Distribución semanal de hasta 8 toneladas de alimentos a más de 1,000 hogares.

ParentChild+: Educación infantil personalizada en el hogar, con especialistas que comparten idioma y cultura con las familias.

Personas de todas las edades son beneficiadas y apoyadas. (Foto: The Guatemalan Maya Center)

Un legado que florece

Lo que comenzó con atención prenatal a mujeres indígenas se ha convertido en un faro de esperanza para miles. TGMC continúa su labor con un equipo de 40 personas que afirman trabajar cada día siendo guiados por los valores de compasión, solidaridad y justicia. En palabras del Padre Frank, "servir es honrar la dignidad humana".

Este centro no solo brinda servicios, también construye comunidades, preserva cultura y transforma las vidas de las personas que buscan apoyo.