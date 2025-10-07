Papa León XIV realizará su primer viaje internacional

-

Este será su primer viaje al extranjero.

El papa León XIV visitará Turquía y Líbano a finales de noviembre y principios de diciembre, en su primer viaje al extranjero desde su elección como sumo pontífice, anunció el Vaticano.

La visita a Turquía se realizará del 27 al 30 de noviembre e "incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1,700 años del Primer Concilio de Nicea", mientras que la de Líbano se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, informó la Santa Sede.

El programa detallado de la gira de seis días se dará a conocer "a su debido tiempo", precisó Matteo Bruni, director del servicio de prensa.

El papa había anticipado en julio su intención de visitar Turquía para participar en el aniversario del Concilio de Nicea, que fijó varias de las principales creencias del cristianismo.

"En Líbano tendré la oportunidad de transmitir de nuevo un mensaje de paz, es un país que ha sufrido mucho. El papa Francisco quería ir, ofrecer su apoyo al pueblo libanés. Intentaremos llevar este mensaje de paz y esperanza", declaró León XIV.