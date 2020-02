Centro Médico presenta alternativa radiológica para el cáncer

El hospital Centro Médico realizó una conferencia para médicos especialistas y personal del hospital con el objetivo de dar a conocer una opción más confiable para el diagnóstico de procesos de metástasis, relacionadas con cáncer.

La Resonancia Magnética de Cuerpo con Difusión (RMN + Difusión) es un examen radiológico no invasivo (no necesita administración de medio de contraste intravenoso), el cual puede utilizarse en el caso de pacientes con sospecha o diagnóstico de algunos tipos de cáncer, en el seguimiento de la enfermedad y para descartar la posibilidad de metástasis.

“Cada día Centro Médico se especializa en tecnología de última generación, que brinde a los médicos y pacientes mayores facilidades para realizar sus exámenes y tener mejores diagnósticos. ” Rodolfo Ibarra , jefe del Departamento de Radiología del Hospital Centro Médico.

RMN

Es de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de procesos neoplásicos incluyendo:

Cáncer de Próstata

Cáncer de Ovario

Cáncer Colo-Rectal

Linfoma

Mieloma Múltiple

Metástasis Ósea

Metástasis Hepática

Algunos procesos neoplásicos en Pediatría como el Sarcoma de Ewing, Neruoblastoma y Retinoblastoma metastásico

(Foto cortesía: Centro Médico)

No utiliza radiación por lo cual es ideal en la evaluación de pacientes en general, inclusive en niños y mujeres embarazadas. Los estudios se realizan en Centro Médico de zona 10 y no es necesaria ninguna preparación especial, además que no necesita ayuno. El estudio tiene una duración de 45 minutos y se debe realizar una cita previa.

Para mayor información sobre el RMN comunícate al Centro Médico: 2319-4600 o visita la página web: www.centromedico.com.gt